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A força do Maracanã: Flamengo tem trunfo para dar mais um passo rumo ao título brasileiro

Rubro-Negro venceu os últimos oito jogos como mandante no Brasileirão e recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (18)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 12:25
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Torcida do Flamengo no Maracanã
Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Flamengo tem na força do Maracanã um dos principais trunfos para se aproximar do título do Campeonato Brasileiro. Com oito vitórias consecutivas como mandante na competição, o Rubro-Negro recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), pela 35ª rodada, em um compromisso que pode deixá-lo a um triunfo da conquista nacional.

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Dos 76 pontos conquistados pelo Flamengo no Brasileirão, 42 vieram em jogos como mandante. São 13 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 17 partidas, com 82,4% de aproveitamento. A equipe marcou 35 gols e sofreu 13.

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O desempenho coloca o Rubro-Negro na segunda posição no ranking de melhores mandantes da competição, atrás justamente do Palmeiras. Os dois clubes possuem campanhas idênticas em pontos, vitórias, empates e derrotas dentro de casa, mas o Alviverde leva vantagem no saldo de gols: 25 contra 22.

Flamengo não perde em casa há quase seis meses

A única derrota do Flamengo como mandante neste Brasileirão aconteceu em 23 de maio, quando a equipe foi superada pelo Palmeiras por 3 a 0. Desde então, o Rubro-Negro disputou dez partidas em casa, com nove vitórias e um empate.

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O último tropeço aconteceu em 26 de julho, no empate por 1 a 1 com o São Paulo. De lá para cá, a equipe de Leonardo Jardim conquistou todos os 24 pontos que disputou como mandante. Foram 18 gols marcados, cinco sofridos e quatro partidas sem ser vazada.

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Confira a sequência de vitórias do Flamengo como mandante:

Flamengo tem oito vitórias seguidas em casa no Brasileirão
Flamengo tem oito vitórias seguidas em casa no Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)

Flamengo pode superar campanha do título de 2025

O desempenho como mandante também pode render ao Flamengo uma marca superior à registrada na campanha do título brasileiro de 2025. Na última edição, sob o comando de Filipe Luís, o Rubro-Negro conquistou 47 dos 57 pontos possíveis em casa, com 14 vitórias e cinco empates.

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Caso vença Athletico-PR e Chapecoense, seus dois últimos adversários como mandante neste Brasileirão, o Flamengo de Leonardo Jardim chegará a 48 pontos e encerrará a competição com 84,2% de aproveitamento dentro de casa.

Antes de pensar na marca, entretanto, o Rubro-Negro tem a possibilidade de encaminhar a conquista do título. Uma vitória sobre o Athletico permitirá à equipe chegar ao confronto direto com o Palmeiras, no sábado (21), dependendo apenas de um novo triunfo para garantir a taça com duas rodadas de antecedência.

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