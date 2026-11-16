O Flamengo inaugurou, no último domingo (15), os bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique, em cerimônia realizada na Gávea. Durante o evento, o presidente Bap anunciou que outros dois rubro-negros serão homenageados em 2027, com os nomes escolhidos pela torcida. Diante da novidade, o Lance! realizou uma enquete para ouvir os torcedores, e Filipe Luís e Gabigol foram os mais votados.

— Dois grandes campeoníssimos pelo Flamengo e que estarão sendo homenageados em vida e em atividade. Isso é algo que tem que ser destacado. Vem mais por aí. O público em geral vai ter a possibilidade de indicar quem serão os homenageados do ano que vem. Então, no aniversário de 132 anos do Flamengo, nós teremos outros homenageados com a participação do público — disse Bap.

Como foi feita a enquete do Lance!

A votação foi realizada no canal do Lance! Flamengo, no WhatsApp, e ficou aberta por seis horas, das 10h35 às 16h35 desta segunda-feira. Ao todo, foram registrados 3.254 votos. Filipe Luís liderou a preferência, com 1.081 votos, seguido por Gabigol, que recebeu 648 indicações.

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Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)

A escolha dos torcedores na enquete coincidiu com a manifestação de rubro-negros presentes na Gávea no domingo. Assim que Bap anunciou as próximas homenagens, os nomes de Filipe Luís e Gabigol foram gritados pelos torcedores.

Veja o resultado da enquete do Lance!

Enquete do Lance! (Foto: Arte/Lance!)

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Flamengo terá novos homenageados em 2027

O Flamengo ainda não divulgou quando nem como será realizada a votação oficial. A enquete do Lance! foi uma iniciativa independente para ouvir a torcida rubro-negra.

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