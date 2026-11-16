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Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Flamengo

Decisão sobre quem é o maior de todos será dos torcedores rubro-negros em enquete

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 07:00
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Cartaz com cinco jogadores do Flamengo em uniformes rubro-negros, com a frase 'Quem é o maior ídolo?' e o escudo central.o
Maiores ídolos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de passar por Palmeiras, Fluminense e Botafogo, chegou a vez do Flamengo entrar na disputa. Para descobrir os principais nomes da história rubro-negra, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do Flamengo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto. Zico liderou o ranking de forma isolada, com 50 pontos. Júnior aparece na segunda colocação, com 33, enquanto Gabigol e Leandro dividem o terceiro lugar, com 20 pontos cada. Arrascaeta completa a lista dos cinco mais votados, com 17 pontos.

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Agora, os torcedores rubro-negros terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final da matéria.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Votação dos jornalistas do Flamengo: quadro com nomes e posições 1º a 5º.
Ranking dos maiores ídolos do Flamengo de acordo com cada jornalista (Foto: Arte/Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Flamengo segundo os jornalistas

Ranking dos ídolos do Flamengo: Zico 50, Júnior 33, Gabigol 20, Leandro 20, Arrascaeta 17, Adílio 6, Bruno Henrique 4.
Ranking dos maiores ídolos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Vote aqui para escolher o maior ídolo da história do Flamengo!

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