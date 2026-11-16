Jornalistas apontam maiores ídolos da história do Flamengo

O Lance! quer saber: quem é o maior ídolo dos times do Brasil? Depois de passar por Palmeiras, Fluminense e Botafogo, chegou a vez do Flamengo entrar na disputa. Para descobrir os principais nomes da história rubro-negra, ouvimos dez jornalistas, que elegeram os cinco maiores ídolos do clube. A decisão sobre quem ocupa o primeiro lugar será realizada em votação popular, disponível no final deste texto.

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A votação foi realizada com cada jornalista montando seu top 5 dos maiores nomes da história do Flamengo. Cada primeira posição valeu cinco pontos, a segunda, quatro, e assim sucessivamente até o quinto lugar, que recebeu um ponto. Zico liderou o ranking de forma isolada, com 50 pontos. Júnior aparece na segunda colocação, com 33, enquanto Gabigol e Leandro dividem o terceiro lugar, com 20 pontos cada. Arrascaeta completa a lista dos cinco mais votados, com 17 pontos.

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Agora, os torcedores rubro-negros terão a oportunidade de escolher o maior ídolo da história do clube. Os cinco jogadores mais bem colocados na votação dos jornalistas estão na disputa popular, que será realizada por meio de uma enquete ao final da matéria.

Confira todos os votos dos jornalistas:

Ranking dos maiores ídolos do Flamengo de acordo com cada jornalista (Foto: Arte/Lance!)

Confira o ranking dos maiores ídolos da história do Flamengo segundo os jornalistas

Ranking dos maiores ídolos do Flamengo (Foto: Arte/Lance!)