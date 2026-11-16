Vini Jr, atacante do Real Madrid, não esconde o desejo de voltar ao Flamengo. Nesta segunda-feira (16), durante coletiva de imprensa com a Seleção Brasileira, o Garoto do Ninho reforçou essa vontade. E essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Com as declarações do atacante e o recente retorno de Lucas Paquetá, os torcedores rubro-negros sonham com uma reedição da dupla. O cenário, entretanto, ainda está distante dessa possibilidade.

Com a temporada chegando à reta final, Vini Jr revelou que está na torcida pelo seu ex-clube na disputa pelo Brasileirão, em que o Flamengo briga rodada a rodada com o Palmeiras. Em seguida, afirmou que deseja voltar para casa "no futuro bem próximo".

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— Sobre o Flamengo, eu sempre desejo o melhor, estou torcendo muito para que seja campeão brasileiro e que, no futuro bem próximo, eu possa voltar para casa — disse Vinicius Junior.

Vini Jr com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Em maio deste ano, Vini também falou sobre o desejo de voltar ao Flamengo e revelou a vontade de conquistar a Libertadores pelo clube carioca.

— Vou voltar. Não agora. Também não vou voltar tão velho assim. Estou com muita saudade do Flamengo. Aqui na Europa é muito tarde para acompanhar os jogos, mas eu vejo quando dá. Não volto nos próximos três ou quatro anos. Daqui a nove anos já estaria muito velho. Tenho que ganhar uma Libertadores pelo Flamengo. Estou me preparando para jogar o máximo de tempo possível e voltar bem — disse Vini, à CazéTV.

Em agosto deste ano, Vini Jr e Real Madrid renovaram o contrato até 2032. O atacante recebe um salário anual de R$ 118,7 milhões. O cenário financeiro está muito distante da realidade do Flamengo, o que dificulta um reencontro nos próximos anos. O próprio jogador já falou sobre essa possibilidade e indicou que o retorno não deve acontecer em um futuro próximo.

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— Não estou de saco cheio, mas estou com saudade do Flamengo também. Mas eu não vou voltar agora, não. Nos próximos três ou quatro anos, ainda não. Tenho 25 anos ainda — declarou Vini.

Cenário de Paquetá anima os torcedores, mas é necessário contextualizar

Vini Jr e Paquetá vestiram juntos a camisa do Flamengo, tanto nas categorias de base quanto no profissional. No início deste ano, o meia retornou ao clube carioca em uma negociação que custará cerca de R$ 315,6 milhões. Apesar do alto investimento, a vontade do atleta pesou muito para que o negócio fosse concretizado.

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Bap, presidente do Flamengo, foi questionado sobre a possibilidade de Vini Jr voltar ao clube, assim como aconteceu com Paquetá. O dirigente explicou que os contextos dos dois jogadores são diferentes, tanto pelo momento da carreira quanto pela vida pessoal de cada um.

Paquetá e Vini Jr pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Em entrevista ao jornal espanhol "AS", ele afirmou que a contratação de Vini não está ao alcance dos sonhos do Flamengo. Para explicar o cenário, comparou os momentos das carreiras dos dois jogadores.

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— Há uma grande diferença entre o momento da vida de Lucas Paquetá e a de Vinícius Júnior. Paquetá tem alguém esperando por ele em casa todos os dias, tem uma família. Vini não tem ninguém esperando por ele em casa. São momentos diferentes. Vini não é uma possibilidade para o Flamengo. Tenho certeza de que, se houvesse uma transferência com o Vinícius Júnior, seria com um salário, hoje, muito maior do que pensamos pelo Paquetá. Não existe essa possibilidade — iniciou Bap.

Vini Jr no Maracanã ao lado de Ancelotti e José Boto (Foto: Divulgação/Flamengo)

— Vinícius Júnior quer ficar na Europa. É um momento diferente de cada um, como acabamos de falar. Seja pelo desejo do Vini ou pelos valores em cima da mesa, é mais uma conversa para a imaginação dos torcedores. Essa é a realidade. Vinícius Jr. é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, vai ao Maracanã, vai ao camarote do Flamengo, tem amigos na casa. Queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance dos sonhos do Flamengo. Ainda não — completou o presidente.

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Cenário financeiro para 2027 também é justificativa

Com a MP das apostas, o Flamengo vive um momento de incerteza sobre o seu patrocinador master. O contrato com a Betano representa uma receita de R$ 268,5 milhões por temporada ao clube. Uma eventual interrupção dos pagamentos ou o rompimento do acordo obrigaria o clube a buscar um novo patrocinador em um mercado que pode ter menos recursos disponíveis, diante da possibilidade de outros clubes também perderem contratos com empresas de apostas.

O cenário jurídico ainda é indefinido, e a incerteza pode impactar o planejamento financeiro do Flamengo para 2027, especialmente pela dependência de receitas futuras para cumprir compromissos já assumidos.

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Diante desse aspecto, o que fica, neste momento, é o desejo de Vini Jr de voltar ao Flamengo, ainda que apenas no futuro. Para os próximos anos, a possibilidade é considerada inviável pelo próprio clube. A certeza, entretanto, é de que os caminhos do atacante e do Rubro-Negro ainda podem voltar a se encontrar.

Números de Vini Jr pelo Flamengo

Vinícius deixou o Rubro-Negro em 2018, quando se transferiu para o Real Madrid. Com a camisa rubro-negra, em aproximadamente um ano no time profissional, o atacante disputou 69 jogos e marcou 14 gols.

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