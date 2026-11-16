O Flamengo terá mais um campo à disposição no Ninho do Urubu a partir de janeiro de 2027. Com a conclusão das obras, o elenco profissional passará a contar com quatro gramados exclusivos para as atividades. Atualmente, os jogadores utilizam três campos no dia a dia.

O novo espaço será o 12º campo do Centro de Treinamento George Helal, considerando também as duas estruturas sintéticas e de dimensões reduzidas. O terreno, localizado ao lado do CT, foi adquirido pelo clube neste ano, e a construção começou em fevereiro.

continua após a publicidade

Na última semana, teve início o plantio do gramado. O campo receberá a grama Celebration Hybrid, a mesma prevista para o Maracanã em 2027.

Campo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Dudu Coimbra / CRF)<br>

De acordo com Leandro Leme, diretor do CT há oito anos, o novo gramado foi produzido nas mesmas fazendas da empresa Itograss, que fornecerão a grama para o Maracanã.

— A grama do novo campo é a Celebration Hybrid, exatamente a mesma que o Maracanã terá no ano que vem. Inclusive foi plantada nas mesmas fazendas da Itograss, no interior paulista e em Saquarema — explicou.

Campo no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Dudu Coimbra / CRF)<br>

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A construção passou por etapas de preparação do terreno, com instalação de sub-base, sistema de drenagem, camadas de brita e areia e, por fim, a estrutura de irrigação e o gramado. Segundo o clube, o projeto segue o padrão Fifa Guidance, conjunto de orientações da entidade para a construção de campos de futebol.

continua após a publicidade

— O campo tem tudo de mais moderno. O projeto e a construção seguem o padrão Fifa Guidance, que vem a ser as orientações que a entidade fornece para diversas situações, incluindo a construção de gramados — afirmou Leandro Leme.

Leandro Leme, diretor do Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes / CRF)

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.