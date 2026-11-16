Os 71 gols marcados pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro explicam o protagonismo de nomes como Pedro, Samuel Lino e Arrascaeta na campanha rubro-negra. Por trás do melhor ataque da competição, entretanto, existe um grupo de jogadores cujo trabalho dificilmente ganha a mesma repercussão. Erick Pulgar, Jorginho, Guillermo Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira são fundamentais para o funcionamento da equipe de Leonardo Jardim.

➡️Gigantes europeus parabenizam Flamengo pelo aniversário de 131 anos

Não por acaso, os cinco estão entre os oito jogadores com mais minutos pelo Flamengo no Brasileirão. A importância do quinteto passa pela recuperação da posse, pela construção das jogadas e pela liberdade oferecida aos jogadores de frente.

continua após a publicidade

Pulgar e Jorginho: o equilíbrio do meio-campo do Flamengo

A parceria entre Erick Pulgar e Jorginho é um dos trunfos do Flamengo. O chileno se destaca na recuperação da posse e na proteção à defesa, e o ítalo-brasileiro dita o ritmo da equipe e organiza a construção das jogadas, além de ser um exímio cobrador de pênaltis.

➡️Aos 131 anos, Flamengo vive a história que um dia contará

Pulgar soma 42 desarmes e 36 interceptações em 24 partidas no Brasileirão. Jorginho, por sua vez, registra 32 desarmes e 24 interceptações em 27 jogos. Ambos apresentam aproveitamento superior a 92% nos passes.

continua após a publicidade

A capacidade da dupla de recuperar a bola e dar continuidade às jogadas permite que Arrascaeta tenha maior liberdade para atuar próximo à área adversária, onde costuma ser decisivo.

➡️Flamengo rebate provocação do Botafogo no aniversário com lembrança de goleada histórica

Varela: regularidade pelo lado direito

Com 2.149 minutos disputados em 26 partidas, Guillermo Varela é uma das peças mais utilizadas por Leonardo Jardim no Campeonato Brasileiro. O uruguaio soma 64 cortes, 23 desarmes e 22 interceptações, além de 89,6% de aproveitamento nos passes.

continua após a publicidade

A segurança defensiva do lateral permite ao Flamengo explorar diferentes dinâmicas pelo lado direito. Varela oferece apoio básico na construção ofensiva, mas se destaca na defesa e diminui a responsabilidade de Carrascal ou Plata.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Ortiz e Léo Pereira: os pilares da defesa do Flamengo

A segunda melhor defesa do Brasileirão tem na dupla de zaga dois de seus principais responsáveis. Léo Ortiz e Léo Pereira disputaram 29 partidas cada e acumulam, juntos, 255 cortes e 56 interceptações na competição.

continua após a publicidade

A qualidade técnica dos dois também é determinante para a proposta de jogo do Flamengo. Além de protegerem a meta de Rossi, os zagueiros participam ativamente da construção desde o campo defensivo, característica importante para uma equipe que busca controlar as partidas com a posse de bola.

Em 34 rodadas, o Rubro-Negro sofreu 29 gols e passou 14 partidas sem ser vazado. O desempenho defensivo ajuda a explicar os 76 pontos conquistados pela equipe de Leonardo Jardim, que chega à reta final do Brasileirão na liderança.