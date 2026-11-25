Ex-Flamengo, Guilherme Bala relembra jogo contra Palmeiras em 2020 e fala sobre seleção
Atacante, que hoje defende a seleção dos Emirados Árabes Unidos, relembrou ao Lance! a atuação pelo Rubro-Negro
O empate entre Flamengo e Palmeiras no último sábado, que confirmou o décimo título brasileiro da história rubro-negra, trouxe novamente à memória outros capítulos recentes da rivalidade entre os clubes. Um deles aconteceu em 2020, quando o time carioca entrou em campo com uma equipe bastante modificada por causa de um surto de Covid-19 no elenco profissional. Na ocasião, jovens das categorias de base ganharam uma oportunidade e conseguiram segurar o empate em 1 a 1. Um dos personagens daquela partida foi Guilherme Bala.
Em entrevista ao Lance!, o atacante de 25 anos relembrou o confronto e a oportunidade de atuar pelo time principal em um cenário tão diferente. Naquele momento, a equipe precisou lidar com uma série de desfalques, mas os jovens conseguiram aproveitar a chance diante de um adversário que também brigava pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.
— Lembro sempre com muito carinho daquele jogo. Era um momento difícil para todos. Por conta da Covid, surgiu aquela oportunidade e a gente buscou aproveitar da melhor forma. O time fez um grande jogo e conseguimos mostrar o nosso potencial. A gente sempre fala que precisa estar preparado para as oportunidades, e aquele momento mostrou que o nosso time estava pronto — contou.
A partida teve uma repercussão especial para os jogadores formados na base. Com transmissão para todo o país e grande expectativa em torno da realização do confronto, os jovens rubro-negros deixaram de ser desconhecidos para boa parte da torcida. Guilherme Bala lembra que aquele dia representou uma mudança na relação com os torcedores.
— Nós saímos de quase anônimos para ser conhecidos pela maior torcida do Brasil. Foi um jogo que teve transmissão para todo o Brasil, foi uma repercussão muito grande, porque tinha aquela expectativa de nem ter o jogo e, no final, acabou acontecendo. Então, foi um destaque muito grande e a gente passou a ser muito conhecido pela torcida do Flamengo — recordou.
Palmeiras marcou passagem de Guilherme Bala pelo Flamengo
O confronto de 2020 não foi o único momento especial de Guilherme Bala contra o Palmeiras. Ainda nas categorias de base, o atacante também participou da campanha do título do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2019. Na decisão, o Flamengo venceu por 3 a 0, e o jogador deixou sua marca.
Ao relembrar os dois episódios, o atacante destacou a importância das conquistas e o significado dos jogos contra o clube paulista durante sua passagem pelo Rubro-Negro.
— Foi mais um momento muito importante na minha passagem pelo Flamengo. O título foi muito importante para a gente, foi a coroação de um trabalho de todos. O Palmeiras é um grande clube e jogar contra eles era sempre um desafio e, graças a Deus, pude ser feliz nas partidas contra eles — afirmou.
Apesar das boas lembranças, Guilherme Bala não conseguiu ter sequência na equipe profissional do Flamengo. Questionado sobre os motivos, o jogador preferiu destacar a gratidão pelo período no clube e reconheceu a força do elenco que disputava títulos naquele momento.
— É difícil falar alguma coisa. Eu acredito muito em Deus e sei que todas as coisas estão sob o controle dele. Fui muito feliz no período em que estive no Flamengo. Sou muito grato ao Flamengo por tudo. Se hoje estou aqui, devo muito ao clube. O elenco era muito forte, brigando por muitos títulos, então, às vezes, não chegam as oportunidades para a garotada da base, mas eu só tenho que agradecer ao Flamengo por tudo — declarou.
De promessa do Flamengo a jogador da seleção dos Emirados Árabes
A trajetória de Guilherme Bala seguiu longe do futebol brasileiro. Atualmente, o atacante defende o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, clube pelo qual afirma viver um momento especial da carreira. No país, também construiu sua vida pessoal e recebeu a oportunidade de defender a seleção nacional.
— Estou muito feliz aqui no Shabab. Eu cheguei aqui jovem, eles acreditaram em mim, me deram todo o suporte e, graças a Deus, tenho conseguido ajudar o clube. Formei família aqui, o clube é um gigante, uma estrutura muito boa, me dá todas as condições e espero poder seguir crescendo e conquistando títulos com o Shabab — explicou.
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A ligação com os Emirados Árabes também abriu as portas da seleção. Guilherme Bala recebeu o convite para representar o país e já fez sua estreia, com direito a gol. O atacante destacou o carinho recebido desde sua chegada e a ambição do projeto esportivo.
— Foi motivo de muita alegria para mim poder receber esse convite para defender a seleção. Eu e minha família somos muito bem tratados aqui nos Emirados, gosto muito de todos aqui, um país excelente para morar. Sou muito feliz aqui e poder defender a seleção é uma honra muito grande. Pude fazer a minha estreia recentemente, graças a Deus, já pude marcar gol. O projeto da seleção é muito ambicioso e eu espero poder seguir sendo convocado e ajudando a seleção a conquistar as vitórias — concluiu.
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