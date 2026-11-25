O futuro de Leonardo Jardim no Flamengo para 2027 ainda está em aberto, mas o histórico do treinador oferece um indicativo sobre a forma como costuma conduzir seus trabalhos. Depois de construir um projeto de longo prazo no Monaco, o português passou a acumular experiências mais curtas, sem completar uma temporada em boa parte dos clubes que comandou. No Rubro-Negro, onde chegou em março de 2026, o cenário pode seguir a mesma tendência.

A passagem pelo Flamengo já soma oito meses, 47 partidas e 73% de aproveitamento. Os números colocam o trabalho entre os mais eficientes da trajetória recente do treinador, com o título do Brasileirão, mas não representam uma garantia de continuidade. Apesar de ter contrato previsto para duas temporadas, o vínculo permite uma saída ao fim de 2026 sem pagamento de multa rescisória.

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Desde que encerrou seu primeiro ciclo no Monaco, em outubro de 2018, o português não conseguiu estabelecer outro projeto de longa duração. Mesmo com uma segunda passagem pelo clube francês, entre julho e dezembro de 2019, suas experiências seguintes foram marcadas por períodos de poucos meses.

Monaco representa a exceção na trajetória de Jardim

O clube francês foi o lugar em que Leonardo Jardim conseguiu desenvolver seu trabalho por mais tempo. Na primeira passagem, iniciada em julho de 2014, permaneceu até outubro de 2018.

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Somadas as duas experiências, foram 270 partidas, com 139 vitórias, 65 empates e 66 derrotas. O aproveitamento de 60% veio acompanhado de um projeto de formação que, segundo o próprio treinador, justificava um modelo de trabalho diferente daquele que passou a adotar posteriormente.

O contraste aparece quando se observa a sequência de clubes depois do Monaco. Jardim passou por Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain e Cruzeiro, sem ultrapassar dez meses em nenhuma dessas equipes. No Flamengo, já são oito meses de trabalho.

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Trabalhos de Jardim a partir da segunda passagem no Monaco

Monaco: 5 anos e 4 meses, considerando as duas passagens;

5 anos e 4 meses, considerando as duas passagens; Cruzeiro: 10 meses;

10 meses; Shabab Al-Ahli: 9 meses;

9 meses; Al-Rayyan: 8 meses;

8 meses; Al-Hilal: 7 meses;

7 meses; Al-Ain: 2 meses;

2 meses; Flamengo: 8 meses até novembro de 2026.

O dado mais relevante não é apenas a quantidade de clubes pelos quais passou, mas a ausência de continuidade em projetos recentes. O Monaco permanece como uma experiência isolada de longo prazo, enquanto as passagens seguintes foram concentradas em ciclos mais curtos.

Números no Flamengo estão entre os melhores da carreira recente

Se a duração dos trabalhos chama atenção, o desempenho de Jardim no Flamengo também merece destaque. Com 47 jogos, o português soma 30 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento de 73% é superior ao registrado em boa parte de suas experiências recentes.

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A comparação com os últimos clubes mostra que o Rubro-Negro está entre os trabalhos de melhor rendimento do treinador:

Flamengo: 73% de aproveitamento em 47 jogos;

73% de aproveitamento em 47 jogos; Cruzeiro: 58% em 55 jogos;

58% em 55 jogos; Al-Ain: 42% em 15 jogos;

42% em 15 jogos; Al-Rayyan: 67% em 30 jogos;

67% em 30 jogos; Shabab Al-Ahli: 68% em 32 jogos;

68% em 32 jogos; Al-Hilal: 64% em 26 jogos;

64% em 26 jogos; Monaco: 60% em 270 jogos;

60% em 270 jogos; Sporting: 73% em 35 jogos;

73% em 35 jogos; Olympiacos: 79% em 24 jogos.

O rendimento no Flamengo é especialmente significativo quando comparado ao período no Cruzeiro, seu trabalho imediatamente anterior no futebol brasileiro. Em Belo Horizonte, Jardim permaneceu por dez meses, disputou 55 partidas e alcançou 58% de aproveitamento. No Rubro-Negro, mesmo com menos jogos, apresenta um índice de desempenho consideravelmente superior.

Isso reforça que a discussão sobre sua permanência não está necessariamente relacionada a uma trajetória de resultados negativos. O histórico mostra que Jardim costuma trabalhar com ciclos curtos, enquanto o desempenho no Flamengo indica uma passagem esportivamente positiva.

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Jardim explica preferência por contratos curtos

O próprio treinador já apresentou uma explicação para o modelo de vínculo que passou a adotar depois da experiência no Monaco. Segundo Jardim, seus contratos passaram a ter duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso exista interesse das duas partes.

— Depois do Monaco, nunca mais assinei por mais de um ano. Assino por um ano e com opção de renovar por mais um, caso as duas partes estejam satisfeitas. Essa é minha forma de trabalhar porque eu sei que depende de resultados. No Monaco foi diferente, porque foi um projeto de formação. Hoje é dia de festa, de comemorar, e o futuro será o que tiver que ser — disse o treinador, após o empate com o Palmeiras no último sábado.

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Assim, a situação do português reúne dois elementos importantes: um desempenho positivo em campo e um histórico profissional de passagens curtas. A continuidade em 2027 representaria a oportunidade de Jardim iniciar um novo ciclo no futebol brasileiro, mas a decisão dependerá da avaliação das partes ao fim da temporada.

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