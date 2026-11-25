Leonardo Jardim repete no Flamengo padrão de passagens curtas da carreira?
Treinador tem futuro indefinido no Rubro-Negro
O futuro de Leonardo Jardim no Flamengo para 2027 ainda está em aberto, mas o histórico do treinador oferece um indicativo sobre a forma como costuma conduzir seus trabalhos. Depois de construir um projeto de longo prazo no Monaco, o português passou a acumular experiências mais curtas, sem completar uma temporada em boa parte dos clubes que comandou. No Rubro-Negro, onde chegou em março de 2026, o cenário pode seguir a mesma tendência.
A passagem pelo Flamengo já soma oito meses, 47 partidas e 73% de aproveitamento. Os números colocam o trabalho entre os mais eficientes da trajetória recente do treinador, com o título do Brasileirão, mas não representam uma garantia de continuidade. Apesar de ter contrato previsto para duas temporadas, o vínculo permite uma saída ao fim de 2026 sem pagamento de multa rescisória.
➡️Flamengo admite negociar Samuel Lino, mas Boto impõe condição para saída
Desde que encerrou seu primeiro ciclo no Monaco, em outubro de 2018, o português não conseguiu estabelecer outro projeto de longa duração. Mesmo com uma segunda passagem pelo clube francês, entre julho e dezembro de 2019, suas experiências seguintes foram marcadas por períodos de poucos meses.
Monaco representa a exceção na trajetória de Jardim
O clube francês foi o lugar em que Leonardo Jardim conseguiu desenvolver seu trabalho por mais tempo. Na primeira passagem, iniciada em julho de 2014, permaneceu até outubro de 2018.
➡️Flamengo anuncia cortes para 2027 após investir R$ 667 milhões em atletas
Somadas as duas experiências, foram 270 partidas, com 139 vitórias, 65 empates e 66 derrotas. O aproveitamento de 60% veio acompanhado de um projeto de formação que, segundo o próprio treinador, justificava um modelo de trabalho diferente daquele que passou a adotar posteriormente.
O contraste aparece quando se observa a sequência de clubes depois do Monaco. Jardim passou por Al-Hilal, Shabab Al-Ahli, Al-Rayyan, Al-Ain e Cruzeiro, sem ultrapassar dez meses em nenhuma dessas equipes. No Flamengo, já são oito meses de trabalho.
Trabalhos de Jardim a partir da segunda passagem no Monaco
- Monaco: 5 anos e 4 meses, considerando as duas passagens;
- Cruzeiro: 10 meses;
- Shabab Al-Ahli: 9 meses;
- Al-Rayyan: 8 meses;
- Al-Hilal: 7 meses;
- Al-Ain: 2 meses;
- Flamengo: 8 meses até novembro de 2026.
O dado mais relevante não é apenas a quantidade de clubes pelos quais passou, mas a ausência de continuidade em projetos recentes. O Monaco permanece como uma experiência isolada de longo prazo, enquanto as passagens seguintes foram concentradas em ciclos mais curtos.
Números no Flamengo estão entre os melhores da carreira recente
Se a duração dos trabalhos chama atenção, o desempenho de Jardim no Flamengo também merece destaque. Com 47 jogos, o português soma 30 vitórias, 13 empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento de 73% é superior ao registrado em boa parte de suas experiências recentes.
A comparação com os últimos clubes mostra que o Rubro-Negro está entre os trabalhos de melhor rendimento do treinador:
- Flamengo: 73% de aproveitamento em 47 jogos;
- Cruzeiro: 58% em 55 jogos;
- Al-Ain: 42% em 15 jogos;
- Al-Rayyan: 67% em 30 jogos;
- Shabab Al-Ahli: 68% em 32 jogos;
- Al-Hilal: 64% em 26 jogos;
- Monaco: 60% em 270 jogos;
- Sporting: 73% em 35 jogos;
- Olympiacos: 79% em 24 jogos.
O rendimento no Flamengo é especialmente significativo quando comparado ao período no Cruzeiro, seu trabalho imediatamente anterior no futebol brasileiro. Em Belo Horizonte, Jardim permaneceu por dez meses, disputou 55 partidas e alcançou 58% de aproveitamento. No Rubro-Negro, mesmo com menos jogos, apresenta um índice de desempenho consideravelmente superior.
Isso reforça que a discussão sobre sua permanência não está necessariamente relacionada a uma trajetória de resultados negativos. O histórico mostra que Jardim costuma trabalhar com ciclos curtos, enquanto o desempenho no Flamengo indica uma passagem esportivamente positiva.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Jardim explica preferência por contratos curtos
O próprio treinador já apresentou uma explicação para o modelo de vínculo que passou a adotar depois da experiência no Monaco. Segundo Jardim, seus contratos passaram a ter duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada caso exista interesse das duas partes.
— Depois do Monaco, nunca mais assinei por mais de um ano. Assino por um ano e com opção de renovar por mais um, caso as duas partes estejam satisfeitas. Essa é minha forma de trabalhar porque eu sei que depende de resultados. No Monaco foi diferente, porque foi um projeto de formação. Hoje é dia de festa, de comemorar, e o futuro será o que tiver que ser — disse o treinador, após o empate com o Palmeiras no último sábado.
Assim, a situação do português reúne dois elementos importantes: um desempenho positivo em campo e um histórico profissional de passagens curtas. A continuidade em 2027 representaria a oportunidade de Jardim iniciar um novo ciclo no futebol brasileiro, mas a decisão dependerá da avaliação das partes ao fim da temporada.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Mais LANCE!
Flamengo admite negociar Samuel Lino, mas Boto impõe condição para saída
Diretor de futebol não garante permanência do atacante, destaque do decacampeonato, e afirma que eventual transferência exigirá proposta elevada
Flamengo anuncia cortes para 2027 após investir R$ 667 milhões em atletas
Bap confirma redução de despesas no futebol e em outras áreas após perda de receitas com bets e manda recado: 'A porta da rua é a serventia da casa'
Boto comenta possível volta de Gabigol ao Flamengo e cita Pedro: 'Nunca se pode dizer nunca'
Diretor de futebol rubro-negro destacou a presença de Pedro e Joaquín Freitas no elenco, mas não descartou um retorno do ídolo
Bap comenta futuro de Boto e Jardim no Flamengo: 'É igual casamento'
Presidente rubro-negro afirmou que deseja manter a dupla para 2027, mas ressaltou que permanência também depende da vontade dos profissionais
Ex-Flamengo, Guilherme Bala relembra jogo contra Palmeiras em 2020 e fala sobre seleção
Atacante, que hoje defende a seleção dos Emirados Árabes Unidos, relembrou ao Lance! a atuação pelo Rubro-Negro
Torcedores do Flamengo reagem à derrota do Palmeiras: 'Timinho'
Equipe foi derrotada na última partida antes da final da Libertadores
Plata sofre acidente doméstico e vira dúvida no Flamengo para o Brasileirão
Equatoriano desloca o cotovelo durante folga do clube
Flamengo atualiza número de títulos na fachada do Ninho do Urubu após decacampeonato
Clube exibe dez taças do Brasileirão na contagem
Título antecipado pode acelerar decisões do Flamengo para 2027; veja os cenários
Diretoria pretende definir permanências de Jardim e Boto, além de avançar nas renovações de Léo Pereira e Pedro
Jorginho rasga elogios ao Flamengo de Jardim: 'Uma das melhores equipes que já joguei'
Meia elogiou a qualidade do elenco e também relembrou a emoção da conquista do decacampeonato
Dupla do Flamengo é titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17
Gabriel Werneck e Daniel Thuram começam entre os onze na partida contra a Tanzânia
Guia da reta final: qual é a briga de cada time no Brasileirão
Com campeão definido, números da UFMG mostram panorama da luta continental e Z-4
Brasil está escalado para enfrentar a Tanzânia pela Copa do Mundo Sub-17; veja o time
Dudu Patetuci repete a escalação que venceu a Irlanda na estreia do Mundial
Site vaza uniformes do Flamengo para 2027 com homenagens históricas
Possíveis modelos para 2027 apresentam referências históricas do clube
Flamengo utilizou 30 jogadores para vencer o Campeonato Brasileiro de 2026
Rossi e Pedro atuaram em todas as 36 partidas; levantamento mostra a participação de cada atleta
Flamengo começa venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense nesta terça; veja valores
Partida marcará a entrega da taça do Brasileirão; ingresso mais barato custa R$ 140
Justiça volta a analisar tragédia no Ninho do Urubu nesta terça-feira
Ministério Público do Rio de Janeiro tenta reverter decisão de 2025; sessão está marcada para as 13h desta terça-feira (24)
Flamengo quer manter Leonardo Jardim, mas futuro depende do treinador
Diretoria deseja a permanência do português após o título brasileiro, mas vínculo permite rescisão sem multa ao término da temporada
R$ 543 milhões, sete gols e poucos minutos: os reforços do Flamengo no deca
Cinco jogadores chegaram ao Rubro-Negro em 2026, mas apenas Lucas Paquetá ultrapassou mil minutos na campanha do título brasileiro