Flamengo anuncia cortes para 2027 após investir R$ 667 milhões em atletas
Bap confirma redução de despesas no futebol e em outras áreas após perda de receitas com bets e manda recado: 'A porta da rua é a serventia da casa'
O Flamengo terá que reduzir os gastos para 2027 após uma temporada marcada pelo maior investimento em jogadores de sua história. Nesta quarta-feira (25), durante o Summit CBF Academy, em São Paulo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, confirmou que o clube realizará cortes no departamento de futebol e em outras áreas. A mudança de estratégia ocorre diante da previsão de uma perda de aproximadamente R$ 260 milhões em receitas, já descontada a parcela que a diretoria espera recuperar.
Em 2026, o Flamengo investiu R$ 667,7 milhões em atletas, incluindo contratações, renovações e outras operações, valor recorde para o clube. Agora, a diretoria pretende adequar as despesas ao orçamento da próxima temporada, com medidas previstas para os próximos 60 dias.
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Bap reconheceu a necessidade de reduzir os investimentos e adotou um discurso firme ao abordar os ajustes. O dirigente afirmou que o Flamengo não será irresponsável financeiramente e mandou um recado aos profissionais que eventualmente não concordarem com as mudanças.
— Vai haver corte, vai haver ajuste. Vai gastar menos. Só faz regime quem admite que está gordo; o primeiro passo é a aceitação. Quem tem dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, vai haver ajustes. Quem não quiser continuar no clube, a porta da rua é a serventia da casa. O Flamengo não será irresponsável — disse, antes de prosseguir:
— Com o impacto do fim das bets no Brasil, a gente perde R$ 403 milhões em relação ao que o Flamengo faturou no ano de 2026. Desse número, conseguimos repor talvez R$ 140 milhões, é o que colocamos no orçamento — finalizou Bap.
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A diferença entre a perda estimada e a reposição projetada é de aproximadamente R$ 263 milhões. O valor representa a redução de receitas que o Flamengo ainda precisará administrar no planejamento de 2027, não necessariamente um corte equivalente e exclusivo no departamento de futebol.
Flamengo deve mudar postura no mercado de transferências
A necessidade de contenção de gastos representa uma mudança em relação à estratégia adotada nas últimas janelas de transferências. Apenas em 2026, o Flamengo contratou Lucas Paquetá, Vitão, Andrew, Joaquín Freitas e Anthony Valencia, em operações que somaram aproximadamente R$ 543 milhões, considerando direitos federativos, luvas e intermediações.
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Paquetá foi o principal investimento do período. O retorno do meia custou R$ 315,7 milhões, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. As outras quatro contratações representaram, juntas, R$ 227,3 milhões.
O cenário para 2027, entretanto, será diferente. A diretoria deverá priorizar alternativas que demandem menor investimento, além de avaliar oportunidades de negociação de jogadores para equilibrar as contas.
A intenção de mudar a política de contratações já havia sido sinalizada por Bap em reuniões internas. O presidente reconheceu anteriormente que teria agido de maneira diferente no mercado caso soubesse, no momento das contratações, que o clube perderia parte das receitas projetadas.
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Apesar da confirmação dos cortes, o Flamengo ainda não detalhou quais despesas do departamento de futebol serão reduzidas. Também não há anúncio de vendas obrigatórias de jogadores ou de diminuição da folha salarial. Essas possibilidades dependerão das decisões que serão tomadas no planejamento da próxima temporada.
Fim das receitas com bets afeta orçamento do Rubro-Negro
A principal razão para a mudança de estratégia está na proibição da atuação de empresas de apostas no Brasil, estabelecida por medida provisória do Governo Federal. A alteração afetou diretamente os contratos de patrocínio do Flamengo, que passou a trabalhar com a perspectiva de não receber esses recursos em 2027.
O clube informou que recebeu uma comunicação da Betano sobre a suspensão do contrato até 31 de março de 2027 ou até uma eventual revogação, suspensão ou extinção da medida provisória, o que ocorrer primeiro.
Diante da incerteza, a diretoria decidiu elaborar o orçamento do próximo ano sem considerar receitas provenientes do setor de apostas. A proposta encaminhada ao Conselho de Administração prevê arrecadação de R$ 1,535 bilhão em 2027, valor 16,6% inferior ao orçamento de 2026.
O planejamento também projeta resultado contábil negativo de aproximadamente R$ 90 milhões, além de medidas para contenção de despesas, renegociação de compromissos e adequação dos pagamentos ao fluxo de caixa.
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