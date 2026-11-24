Um dos pilares do Flamengo de Leonardo Jardim, Jorginho fez uma avaliação positiva do elenco rubro-negro. O meio-campista surpreendeu ao colocar o atual grupo entre os melhores com os quais já trabalhou ao longo da carreira.

— O Flamengo é uma das melhores equipes em que joguei. Um elenco muito importante, com um potencial muito forte, que consegue manter o nível da equipe lá em cima para a gente poder continuar ganhando — afirmou Jorginho ao "SBT".

Jorginho comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Líder dentro e fora de campo, Jorginho é uma das peças importantes da equipe comandada por Leonardo Jardim. A qualidade do grupo, segundo o volante, é um dos fatores que permitem ao Flamengo manter um alto nível de desempenho ao longo da temporada.

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Jorginho relembra emoção do decacampeonato brasileiro

O meio-campista também falou sobre a conquista do Brasileiro de 2026. O time carioca confirmou o decacampeonato após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras, em São Paulo, e garantiu mais um título nacional para sua história.

Ao relembrar a comemoração, Jorginho destacou a emoção de alcançar um objetivo construído ao longo de uma temporada extensa e marcada por cobranças e expectativas elevadas.

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— Pura emoção, não consegue pensar em mais nada. É um momento muito marcante quando você trabalha um ano longo, conturbado, com expectativas muito altas, chega no fim do ano e consegue conquistar um título tão importante, que precisa de tanta constância do trabalho. É pura emoção e alegria junto dos companheiros que passaram por tudo com você durante o ano — declarou.

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