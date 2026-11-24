Flamengo atualiza número de títulos na fachada do Ninho do Urubu após decacampeonato
Clube exibe dez taças do Brasileirão na contagem
O Flamengo atualizou a contagem de títulos do Campeonato Brasileiro na fachada do Ninho do Urubu. Poucas horas depois de conquistar o decacampeonato, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, a diretoria rubro-negra realizou a mudança na madrugada de sábado para domingo.
A atualização segue uma tradição do clube: a contagem de conquistas na entrada do centro de treinamento é modificada rapidamente após a confirmação de novos títulos. O espaço também se tornou um ponto de registro para os torcedores que frequentam o Ninho do Urubu em busca de fotos com os jogadores e autógrafos.
Com a conquista de 2026, o Flamengo passou a exibir dez títulos brasileiros na fachada. A marca reforça a dimensão da galeria de troféus do clube, que também reúne conquistas nacionais e internacionais.
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Veja a contagem de títulos do Flamengo na fachada do Ninho
Após a atualização, a fachada do centro de treinamento apresenta os seguintes números:
- Mundial: 1
- Libertadores: 4
- Recopa Sul-Americana: 1
- Copa Mercosul: 1
- Supercopa do Brasil: 3
- Campeonato Brasileiro: 10
- Copa do Brasil: 5
- Campeonato Carioca: 40
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