O Flamengo atualizou a contagem de títulos do Campeonato Brasileiro na fachada do Ninho do Urubu. Poucas horas depois de conquistar o decacampeonato, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, a diretoria rubro-negra realizou a mudança na madrugada de sábado para domingo.

A atualização segue uma tradição do clube: a contagem de conquistas na entrada do centro de treinamento é modificada rapidamente após a confirmação de novos títulos. O espaço também se tornou um ponto de registro para os torcedores que frequentam o Ninho do Urubu em busca de fotos com os jogadores e autógrafos.

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Fachada do Ninho do Urubu (Foto: Reprodução)

Com a conquista de 2026, o Flamengo passou a exibir dez títulos brasileiros na fachada. A marca reforça a dimensão da galeria de troféus do clube, que também reúne conquistas nacionais e internacionais.

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Veja a contagem de títulos do Flamengo na fachada do Ninho

Após a atualização, a fachada do centro de treinamento apresenta os seguintes números:

Mundial: 1

1 Libertadores: 4

4 Recopa Sul-Americana: 1

1 Copa Mercosul: 1

1 Supercopa do Brasil: 3

3 Campeonato Brasileiro: 10

10 Copa do Brasil: 5

5 Campeonato Carioca: 40

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