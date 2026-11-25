Bap comenta futuro de Boto e Jardim no Flamengo: 'É igual casamento'
Presidente rubro-negro afirmou que deseja manter a dupla para 2027, mas ressaltou que permanência também depende da vontade dos profissionais
O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, voltou a comentar o futuro de Leonardo Jardim e José Boto nesta quarta-feira (25), durante o Summit CBF Academy, em São Paulo. O dirigente afirmou que o clube não pretende realizar mudanças no comando do departamento de futebol para 2027, mas destacou que a continuidade dos portugueses depende também da vontade de ambos.
Ao abordar as especulações sobre possíveis saídas, Bap comparou a relação profissional a um casamento e afirmou que, até o momento, não recebeu qualquer sinalização de que Jardim ou Boto desejem deixar o Flamengo.
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— Para mim é rumor, está certo? Enquanto não for dito para mim que alguém não quer ficar aqui ou porque tem outra proposta, eu não tenho por que me preocupar com isso. Agora, esse processo é natural em relação a jogadores, a profissionais, está certo?
— O que eu diria é o seguinte: o Flamengo não tem intenção de fazer nenhuma mudança nesse sentido. Mas é assim, é como qualquer casamento, está certo? Casamento não basta eu dizer que eu quero continuar casado com a minha esposa; a minha esposa tem que querer também, né? Enquanto ela não se pronunciar, enquanto ela não falar sobre esse assunto, para mim não existe isso, não é informação, é só rumor de mercado.
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A declaração reforça a posição manifestada pelo presidente após a conquista do Campeonato Brasileiro, no último sábado (21). Na ocasião, Bap já havia afirmado que esperava a permanência dos dois profissionais, mas não garantiu a continuidade da dupla para a próxima temporada.
Flamengo ainda precisa definir futuro de Jardim e Boto
Leonardo Jardim tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, mas o vínculo possui uma cláusula que permite a rescisão sem custos ao término da atual temporada. A condição deixa a permanência do treinador em aberto, mesmo após a conquista do Brasileirão.
O português também evitou garantir sua continuidade depois do empate por 1 a 1 com o Palmeiras, que confirmou o decacampeonato. Jardim explicou que costuma trabalhar com contratos de um ano, com possibilidade de extensão por mais uma temporada mediante acordo entre as partes.
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A situação de José Boto é diferente. O diretor de futebol tem contrato somente até dezembro de 2026 e ainda não acertou sua renovação. Apesar das especulações sobre uma possível saída, Bap voltou a demonstrar interesse em manter o dirigente no cargo.
Com o título brasileiro assegurado, o Flamengo passou a concentrar parte das atenções no planejamento de 2027. A definição sobre o comando do departamento de futebol está entre as principais pendências para a próxima temporada.
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