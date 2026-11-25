Boto comenta possível volta de Gabigol ao Flamengo e cita Pedro: 'Nunca se pode dizer nunca'
Diretor de futebol rubro-negro destacou a presença de Pedro e Joaquín Freitas no elenco, mas não descartou um retorno do ídolo
O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, comentou nesta quarta-feira (25) a possibilidade de Gabigol retornar ao clube em 2027. Em entrevista à ESPN, o dirigente português destacou que o Rubro-Negro está satisfeito com as opções disponíveis para o comando do ataque, mas evitou descartar completamente uma negociação pelo jogador.
Questionado sobre as chances de um retorno do atacante, Boto citou Pedro e Joaquín Freitas, contratado em setembro, como alternativas com características diferentes dentro do elenco de Leonardo Jardim.
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— Neste momento nós estamos, segundo a nossa opinião, e aqui a opinião interna, estamos bem servidos de avançados-centros, porque temos o Pedro, que é um dos melhores da Liga Brasileira, temos o miúdo Joaquim, que também, sendo uma característica diferente, e por isso também o fomos buscar, do Pedro, e que está também, é um jogador que está em adaptação e crescendo e mostrando algumas das qualidades que tem.
Apesar de destacar as opções disponíveis, o dirigente não fechou as portas para uma eventual volta de Gabigol.
— Mas no futebol nunca se pode dizer que nunca, não consigo dizer de 0 a 10 quais são as possibilidades.
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Gabigol tem futuro indefinido para 2027
Gabigol pertence ao Cruzeiro, com contrato até dezembro de 2028, mas está emprestado ao Santos até o fim da atual temporada. O atacante ainda não definiu onde atuará em 2027, situação que tem alimentado especulações sobre uma possível terceira passagem pelo Flamengo.
Na última semana, Júnior Pedroso, empresário do jogador, também comentou a possibilidade de retorno ao Rubro-Negro. O agente destacou a ligação do atacante com o clube, mas explicou que Gabigol prefere aguardar o encerramento da temporada antes de discutir seu futuro.
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Gabigol defendeu o Flamengo entre 2019 e 2024 e conquistou 13 títulos, incluindo duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Ele deixou a Gávea após não chegar a um acordo pela renovação contratual e se transferiu para o Cruzeiro no início de 2025.
Flamengo aposta em Pedro e Joaquín Freitas
As declarações de José Boto indicam que a contratação de um novo centroavante não é tratada como prioridade imediata pela diretoria. Pedro segue como principal referência ofensiva do Flamengo e chegou à reta final do Brasileirão de 2026 na disputa pela artilharia da competição.
Joaquín Freitas, por sua vez, ainda passa por um processo de adaptação ao futebol brasileiro. O argentino de 19 anos foi contratado junto ao River Plate em setembro, com vínculo até 2031, e teve participação reduzida nos primeiros meses no clube.
Além do argentino, Bruno Henrique é opção. Mesmo improvisado, o ídolo correspondeu bem e tem sido o substituto imediato de Pedro.
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