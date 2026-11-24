Gonzalo Plata sofreu um acidente doméstico durante a folga do Flamengo e virou dúvida para as duas últimas rodadas do Brasileirão. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o equatoriano deslocou o cotovelo e será avaliado pelo departamento médico do Rubro-Negro.

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O elenco do Flamengo recebeu quatro dias de folgas após a conquista do título do Campeonato Brasileiro diante do Palmeiras, no sábado (21). Gonzalo Plata aproveitou o período para fazer uma viagem à Teresópolis, onde sofreu um acidente ao tentar apoiar o braço no chão durante uma queda.

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Inicialmente, Plata foi tratado por um médico de Teresópolis, mas antecipou seu retorno ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (24). O plantel de Leonardo Jardim se reapresenta na quinta-feira (25), mas o equatoriano retornará ao Centro de Treinamento antes para passar por uma avaliação médica no clube.

No domingo (29), o Flamengo visita o Coritiba, pela 37ª rodada do Brasileirão, mas Gonzalo Plata virou dúvida enquanto não é avaliado pelo DM do Rubro-Negro. E o campeão encerra sua campanha contra a Chapecoense, na quarta-feira (2), na partida que marcará o recebimento da taça da competição.

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Veja o pronunciamento de Gonzalo Plata, do Flamengo

Diante da preocupação que se gerou nas últimas horas pelo meu estado de saúde, quero transmitir tranquilidade e dizer que me encontro perfeitamente bem. Estou muito feliz por poder retomar minhas atividades amanhã e seguir trabalhando com a mesma vontade e compromisso de sempre. Um forte abraço para todos.

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