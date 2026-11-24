O Flamengo tem dois representantes entre os titulares da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. O goleiro Gabriel Werneck e o zagueiro Daniel Silva, conhecido como Daniel Thuram, começam a partida contra a Tanzânia, nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I do Mundial, disputado em Doha, no Catar.

A dupla rubro-negra também esteve entre os onze iniciais na estreia da Canarinho, quando o Brasil venceu a Irlanda por 2 a 1. Depois do compromisso contra os africanos, a Seleção ainda terá pela frente a Costa Rica na fase de grupos.

continua após a publicidade

Escalação do Brasil

1 . Goleiro: Werneck (Flamengo) 2 . Defensores: Marquinhos (Athletico-PR), Daniel Thuram (Flamengo), Breno Sales (Vasco) e Richard (Fluminense) 3 . Meio-campistas: Cerci (Athletico-PR), Pape (Cruzeiro) e Caramico (Corinthians) 4 . Atacantes: Furquim (Bahia, capitão), Conceição (Palmeiras) e Rodrigo Jr (Vasco)

Jogadores da Seleção Sub-17 (Foto: Divulgação/CBF)

Promessas da base do Flamengo

Gabriel Werneck e Daniel Thuram são considerados duas das promessas das categorias de base do Flamengo. Antes da estreia no Mundial, o goleiro destacou a emoção de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

— Eu não esperava estar aqui, mas sempre trabalhei para estar presente. Quando saiu, fiquei muito feliz. É um sonho estar representando a maior seleção do mundo. A expectativa é a maior possível, claro. Se tratando de Copa do Mundo, todos nós ficamos ansiosos, mas, chegando dentro de campo, rolou a bola, a ansiedade já acaba. Já estamos preparados para esse grande momento — afirmou Werneck.

Thuram, por sua vez, ganhou espaço na rotina do elenco profissional do Flamengo durante a intertemporada em Portugal, neste ano, quando recebeu oportunidades e chamou atenção da comissão técnica.

continua após a publicidade

Mesmo com apenas 17 anos, o zagueiro demonstrou personalidade diante de adversários de alto nível. A imposição física, a leitura de jogo e a qualidade na saída de bola foram características que se destacaram durante o período.

Thuram em ação pelo Flamengo em Portugal (Foto: Gilvan de Souza)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A confiança de Leonardo Jardim no defensor era tanta que o treinador pediu ao Flamengo que não liberasse o jovem para a Seleção Brasileira Sub-17 durante a intertemporada. O objetivo era acompanhar de perto a evolução do jogador, que reforçou a boa impressão deixada junto à comissão técnica.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.