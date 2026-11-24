Dupla do Flamengo é titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17
Gabriel Werneck e Daniel Thuram começam entre os onze na partida contra a Tanzânia
O Flamengo tem dois representantes entre os titulares da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17. O goleiro Gabriel Werneck e o zagueiro Daniel Silva, conhecido como Daniel Thuram, começam a partida contra a Tanzânia, nesta terça-feira (24), às 12h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo I do Mundial, disputado em Doha, no Catar.
A dupla rubro-negra também esteve entre os onze iniciais na estreia da Canarinho, quando o Brasil venceu a Irlanda por 2 a 1. Depois do compromisso contra os africanos, a Seleção ainda terá pela frente a Costa Rica na fase de grupos.
Escalação do Brasil
- Goleiro: Werneck (Flamengo)
- Defensores: Marquinhos (Athletico-PR), Daniel Thuram (Flamengo), Breno Sales (Vasco) e Richard (Fluminense)
- Meio-campistas: Cerci (Athletico-PR), Pape (Cruzeiro) e Caramico (Corinthians)
- Atacantes: Furquim (Bahia, capitão), Conceição (Palmeiras) e Rodrigo Jr (Vasco)
Promessas da base do Flamengo
Gabriel Werneck e Daniel Thuram são considerados duas das promessas das categorias de base do Flamengo. Antes da estreia no Mundial, o goleiro destacou a emoção de disputar uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.
— Eu não esperava estar aqui, mas sempre trabalhei para estar presente. Quando saiu, fiquei muito feliz. É um sonho estar representando a maior seleção do mundo. A expectativa é a maior possível, claro. Se tratando de Copa do Mundo, todos nós ficamos ansiosos, mas, chegando dentro de campo, rolou a bola, a ansiedade já acaba. Já estamos preparados para esse grande momento — afirmou Werneck.
Thuram, por sua vez, ganhou espaço na rotina do elenco profissional do Flamengo durante a intertemporada em Portugal, neste ano, quando recebeu oportunidades e chamou atenção da comissão técnica.
Mesmo com apenas 17 anos, o zagueiro demonstrou personalidade diante de adversários de alto nível. A imposição física, a leitura de jogo e a qualidade na saída de bola foram características que se destacaram durante o período.
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A confiança de Leonardo Jardim no defensor era tanta que o treinador pediu ao Flamengo que não liberasse o jovem para a Seleção Brasileira Sub-17 durante a intertemporada. O objetivo era acompanhar de perto a evolução do jogador, que reforçou a boa impressão deixada junto à comissão técnica.
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