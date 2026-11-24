Título antecipado pode acelerar decisões do Flamengo para 2027; veja os cenários
Diretoria pretende definir permanências de Jardim e Boto, além de avançar nas renovações de Léo Pereira e Pedro
A conquista antecipada do Campeonato Brasileiro pode ajudar o Flamengo a resolver questões importantes para o planejamento de 2027 antes mesmo do fim da temporada. Com o time sem disputar mais objetivos nessa reta final do ano, a diretoria rubro-negra ganha tempo para avançar em decisões envolvendo a comissão técnica, o departamento de futebol e o elenco.
Entre as principais pendências estão as situações do técnico Leonardo Jardim e do diretor de futebol José Boto. O clube pretende manter os dois profissionais, mas os cenários contratuais são diferentes e ainda não há uma definição oficial sobre as permanências.
Além disso, o título pode acelerar as conversas por renovações de jogadores importantes. Léo Pereira e Pedro estão entre as prioridades da diretoria, que já vinha trabalhando para estender os vínculos dos dois atletas.
Permanência de Leonardo Jardim ainda está em aberto
Apesar de ter contrato com o Flamengo até o fim de 2027, Leonardo Jardim possui uma cláusula que permite deixar o clube na virada do ano sem custos. Por isso, a continuidade do treinador para a próxima temporada ainda precisa ser definida.
Após o empate com o Palmeiras, em São Paulo, que confirmou o título brasileiro, o português foi questionado sobre o futuro e preferiu não antecipar uma decisão. Jardim explicou que adotou um modelo contratual de curto prazo desde sua passagem pelo Monaco.
— Depois do Monaco, nunca mais assinei por mais de um ano. Assino por um ano e com opção de renovar por mais um, caso as duas partes estejam satisfeitas. Essa é minha forma de trabalhar porque eu sei que depende de resultados. No Monaco foi diferente, porque foi um projeto de formação. Hoje é dia de festa, de comemorar, e o futuro será o que tiver que ser — declarou.
Internamente, o Flamengo pretende contar com o treinador em 2027. A expectativa é que a situação seja discutida nos próximos dias, agora com o título brasileiro assegurado.
José Boto também tem futuro indefinido no Flamengo
Outro assunto que vai entrar na pauta da diretoria é a permanência de José Boto. O contrato do dirigente português termina no fim de 2026, e sua continuidade ainda não foi oficializada.
Apesar das conquistas do Campeonato Brasileiro de 2025 e 2026, além da Libertadores de 2025, Boto convive com críticas e não é unanimidade entre os torcedores rubro-negros.
O presidente Bap foi questionado sobre o futuro do treinador e do diretor de futebol após a conquista do Brasileirão. Em tom descontraído, demonstrou o desejo de manter os dois profissionais.
— Ah, hoje (sábado) é dia de comemoração! Eu espero que todo mundo fique — respondeu.
A tendência é que as conversas sobre Jardim e Boto avancem nos próximos dias. Até o momento, porém, nenhum martelo foi batido em relação à dupla.
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Flamengo prepara renovações de Léo Pereira e Pedro
Além das definições nos bastidores, o Flamengo também pretende avançar em renovações importantes do elenco. Léo Pereira e Pedro estão entre os jogadores com quem a diretoria já vinha sinalizando a intenção de ampliar os vínculos.
No caso do zagueiro, que tem contrato até o fim de 2027, as conversas estão encaminhadas para um novo contrato de dois anos, acompanhado de uma valorização salarial.
Depois de resolver a situação de Léo Pereira, a cúpula rubro-negra pretende concentrar esforços na renovação de Pedro, que também tem vínculo até o fim da próxima temporada. As partes haviam combinado de retomar as conversas após o encerramento do Campeonato Brasileiro.
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