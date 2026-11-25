Flamengo admite negociar Samuel Lino, mas Boto impõe condição para saída
Diretor de futebol não garante permanência do atacante, destaque do decacampeonato, e afirma que eventual transferência exigirá proposta elevada
O Flamengo não descarta negociar Samuel Lino em 2027, mas exige uma proposta altíssima para liberar o atacante. Nesta quarta-feira (25), em entrevista à ESPN, o diretor de futebol José Boto afirmou que nenhum jogador do elenco é inegociável e reconheceu a possibilidade de saída do camisa 16, um dos principais nomes da conquista do Campeonato Brasileiro de 2026.
Samuel Lino marcou o gol do empate do Flamengo diante do Palmeiras, no Nubank Parque, resultado que garantiu matematicamente o décimo título brasileiro. Valorizado pelo desempenho na temporada, o atacante desperta interesse no mercado internacional.
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Boto destacou a importância do jogador para o elenco rubro-negro, mas afirmou que não pode garantir sua permanência. Segundo o dirigente, uma eventual transferência dependeria de um acordo entre os clubes e o próprio atleta.
— Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência, existem sempre três partes envolvidas: o jogador e os dois clubes interessados. É óbvio que o Lino é hoje, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores, ou o melhor, do Campeonato Brasileiro. O que posso garantir é que, para sair, vai ter que ser por muito, muito dinheiro. Porém, não posso garantir sua permanência, porque isso ninguém pode, até porque ele tem uma cláusula.
Samuel Lino tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. Apesar da possibilidade de negociação, o clube não anunciou qualquer decisão de vender o atacante.
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Roma já sinalizou interesse
O nome de Samuel Lino já despertou interesse no futebol europeu. Durante a janela de transferências do meio do ano, a Roma, da Itália, sinalizou interesse na contratação do atacante.
Na ocasião, a diretoria do Flamengo priorizava a manutenção do elenco para a disputa dos títulos da temporada. O clube buscava preservar seus principais jogadores, mesmo diante da valorização de alguns atletas no mercado internacional.
Para 2027, entretanto, o cenário financeiro será diferente. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou nesta quarta-feira uma redução de despesas para a próxima temporada, diante da perda de receitas provenientes de patrocínios de empresas de apostas.
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Samuel Lino ganha protagonismo no Flamengo
Samuel Lino chegou ao Flamengo em julho de 2025, depois de uma passagem pelo Atlético de Madrid. A contratação representou um dos principais investimentos do clube naquela temporada, mas o atacante enfrentou críticas durante seus primeiros meses no futebol brasileiro.
Em 2026, o camisa 16 ganhou protagonismo sob o comando de Leonardo Jardim. Com maior liberdade de movimentação no setor ofensivo, passou a participar mais das jogadas de ataque e se consolidou como uma das principais peças do time.
O atacante também teve participação decisiva na conquista do decacampeonato brasileiro. No último sábado (21), marcou o gol que garantiu o empate com o Palmeiras e confirmou o título com duas rodadas de antecedência.
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