O Flamengo não descarta negociar Samuel Lino em 2027, mas exige uma proposta altíssima para liberar o atacante. Nesta quarta-feira (25), em entrevista à ESPN, o diretor de futebol José Boto afirmou que nenhum jogador do elenco é inegociável e reconheceu a possibilidade de saída do camisa 16, um dos principais nomes da conquista do Campeonato Brasileiro de 2026.

Samuel Lino marcou o gol do empate do Flamengo diante do Palmeiras, no Nubank Parque, resultado que garantiu matematicamente o décimo título brasileiro. Valorizado pelo desempenho na temporada, o atacante desperta interesse no mercado internacional.

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Boto destacou a importância do jogador para o elenco rubro-negro, mas afirmou que não pode garantir sua permanência. Segundo o dirigente, uma eventual transferência dependeria de um acordo entre os clubes e o próprio atleta.

— Não há jogadores inegociáveis. Em uma transferência, existem sempre três partes envolvidas: o jogador e os dois clubes interessados. É óbvio que o Lino é hoje, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores, ou o melhor, do Campeonato Brasileiro. O que posso garantir é que, para sair, vai ter que ser por muito, muito dinheiro. Porém, não posso garantir sua permanência, porque isso ninguém pode, até porque ele tem uma cláusula.

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Samuel Lino tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. Apesar da possibilidade de negociação, o clube não anunciou qualquer decisão de vender o atacante.

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Roma já sinalizou interesse

O nome de Samuel Lino já despertou interesse no futebol europeu. Durante a janela de transferências do meio do ano, a Roma, da Itália, sinalizou interesse na contratação do atacante.

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Na ocasião, a diretoria do Flamengo priorizava a manutenção do elenco para a disputa dos títulos da temporada. O clube buscava preservar seus principais jogadores, mesmo diante da valorização de alguns atletas no mercado internacional.

Para 2027, entretanto, o cenário financeiro será diferente. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou nesta quarta-feira uma redução de despesas para a próxima temporada, diante da perda de receitas provenientes de patrocínios de empresas de apostas.

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Samuel Lino ganha protagonismo no Flamengo

Samuel Lino chegou ao Flamengo em julho de 2025, depois de uma passagem pelo Atlético de Madrid. A contratação representou um dos principais investimentos do clube naquela temporada, mas o atacante enfrentou críticas durante seus primeiros meses no futebol brasileiro.

Em 2026, o camisa 16 ganhou protagonismo sob o comando de Leonardo Jardim. Com maior liberdade de movimentação no setor ofensivo, passou a participar mais das jogadas de ataque e se consolidou como uma das principais peças do time.

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O atacante também teve participação decisiva na conquista do decacampeonato brasileiro. No último sábado (21), marcou o gol que garantiu o empate com o Palmeiras e confirmou o título com duas rodadas de antecedência.