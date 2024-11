Wesley em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 14/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Em grande temporada com a camisa do Flamengo, Wesley é alvo, constantemente, de elogios dos torcedores. Nesta quarta-feira (13), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o lateral-direito fez mais grande atuação com a camisa rubro-negra.

Wesley, que teve um grande crescimento em campo no profissional, atuou até o final da partida contra o time mineiro. Durante alguns momentos do confronto, os rubro-negros enlouqueceram com as jogadas do lateral.

Perfil do Flamengo brinca com jogada de Wesley

Aos 14 minutos do segundo tempo, o perfil oficial do Flamengo, ao falar sobre uma jogada da partida, fez uma brincadeira com o nome de Wesley, pontuando que o jogador estava fazendo muitos movimentos em campo.

Foi em cima de Wesley, aliás, o pênalti feito por Lyanco. David Luiz foi para a bola, mas desperdiçou a chance de gol.

Wesley em campo pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Merece vaga na Seleção?

Tanto no Maracanã, quanto nas redes sociais, torcedores do Flamengo começam a cogitar a possibilidade de Wesley ser convocado para a Seleção Brasileira. Vale destacar que o jogador trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Mais Querido.

Em 2024, o lateral, de 21 anos, já disputou 46 jogos neste ano, com duas assistências

Confira os números de Wesley contra o Atlético-MG

87 ações com a bola (1° do time)

48/53 passes certos (92%)

3 passes decisivos (2° do time)

3 desarmes (2° do time)

8 duelos ganhos (1° do time)