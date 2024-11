Torcedores se rendem a Wesley: ‘O que ele evoluiu é bizarro’

Wesley, do Flamengo, foi muito elogiado nas redes sociais (Foto: Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 21:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O Rubro-Negro criou inúmeras chances de gol, e até perdeu um pênalti, batido por David Luiz. No entanto, o destaque da partida segue sendo o lateral-direito Wesley.

➡️ Mauro Cezar questiona nova atitude da diretoria do Flamengo com Gabigol: ‘Desmoralizante’

Durante a partida, a torcida do Flamengo elogiou muito o cria da base do Flamengo. Confira os comentários dos flamenguistas no X:

Tweets

Wesley tem grande atuação contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas