Everson brilha, e Flamengo e Atlético-MG empatam pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 22:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG ficaram no empate em 0 a 0 nesta quarta-feira (13), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, David Luiz desperdiçou cobrança de pênalti, defendida por Everson. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 59 pontos e recupera a quarta colocação, enquanto o Galo tem 42 e segue em décimo lugar.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio rubro-negro, mas de brilho de Everson. O Flamengo somou 14 finalizações nos 45 minutos iniciais, e as mais claras pararam no goleiro do Atlético-MG. Entre elas, pênalti sofrido por Wesley e cobrado por David Luiz aos 35 minutos. Do outro lado, o Galo não conseguiu criar e parou na linha de defesa adversária.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu no mesmo ritmo. O Flamengo manteve a pressão e criou boas chances, mas o show de Everson no Maracanã continuou. Contudo, o cenário começou a mudar na segunda metade da etapa final. O Atlético-MG passou a encontrar espaços e controlar a posse de bola, enquanto o Rubro-Negro aparentava desgaste. Já aos 42 minutos, Rossi fez grande defesa em finalização de Scarpa da entrada da área. Nos acréscimos, o Flamengo voltou a ter oportunidades, mas nenhum dos times conseguiu abrir o placar.

Bruno Henrique e David Luiz, do Flamengo, disputam lance com Hulk, do Atlético-MG (Foto: André Mourão/AGIF)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo no dia 20 de novembro, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 19h (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Atlético-MG enfrenta o Athletico-PR no próximo sábado (16), na Ligga Arena, em partida atrasada da 19ª rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

33ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: Fabrício Bruno, do Flamengo; Scarpa, do Atlético-MG

🟥 Cartão vermelho:

🏟️ Público presente: 63.441 pessoas;

💰 Renda: R$ 3.232.610,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Alex Sandro e Ayrton Lucas (Cleiton); Evertton Araújo, Alcaraz (Shola) e Matheus Gonçalves (Lorran); Michael e Bruno Henrique.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Lyanco, Battaglia, Saravia e Rubens (Bruno Fuchs); Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard (Paulinho); Deyverson (Alan Kardec) e Hulk (Alisson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)