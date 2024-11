David Luiz não cobrava pênalti em tempo normal desde 2012

David Luiz lamenta pênalti perdido contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 13/11/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 13/11/2024 - 22:43

David Luiz desperdiçou um pênalti no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão, que terminou empatado em 0 a 0. A cobrança chamou atenção por não ser comum da carreira do zagueiro. Isso porque, desconsiderando disputas de pênaltis, o camisa 23 não cobrava uma penalidade há quase 12 anos.

➡️ Flamengo x Atlético-MG: veja a reação de Gabigol no pênalti perdido por David Luiz

A última vez que o defensor foi responsável por cobrar pênalti durante o tempo regulamentar foi em 5 de dezembro de 2012. Na época jogador do Chelsea, David Luiz converteu penalidade para abrir o placar na goleada de 6 a 1 sobre o Nordsjaelland, pela Champions League.

Nesta quarta-feira (13), no Maracanã, o primeiro tempo foi de domínio rubro-negro, mas de brilho de Everson. O Flamengo somou 14 finalizações nos primeiros 45 minutos, mas as mais claras pararam no goleiro do Atlético-MG. Entre elas, o pênalti sofrido por Wesley e desperdiçado por David Luiz aos 35 minutos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Histórico de pênaltis de David Luiz

Considerando apenas as cobranças durante o tempo regulamentar de partidas, o zagueiro do Flamengo tem aproveitamento de 40% na carreira, com dois gols em cinco batidas. Já em disputas de pênalti, o desempenho de David Luiz cresce bastante. São oito convertidos em nove cobranças, um aproveitamento de 89%.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

David Luiz lamenta pênalti perdido contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)