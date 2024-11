Filipe Luís justifica pênalti cobrado por David Luiz em Flamengo x Atlético-MG

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 23:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís explicou o porquê de David Luiz ter cobrado pênalti no empate em 0 a 0 diante do Atlético-MG nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o treinador afirmou que participa de todas as escolhas que ocorrem dentro do campo e definiu o zagueiro e Alcaraz como os dois batedores antes do duelo.

➡️ Antes de perder pelo Flamengo, David Luiz não cobrava pênalti há 12 anos

- Participo de todas as escolhas do meu time. Tudo que faz no campo, até os arremessos laterais, os escanteios, faltas, cobranças de pênaltis. David Luiz e Alcaraz eram meus dois batedores da lista de hoje. O David Luiz treina todos os dias pênaltis, assim como o Charly. O David tem uma média de acerto incrível. Ele vai poder explicar melhor, mas acredito que o Everson conhecia ele ou algo assim. Ele acabou perdendo o pênalti, mas é absolutamente normal, é treino, é prática - disse Filipe Luís.

- Eu tenho plena confiança nos batedores que eu escolho. Eu sempre coloco dois, porque dentro do jogo um se sente com mais confiança, outro com menos. Então, se eu coloquei o David Luiz como batedor de pênalti é porque eu vejo ele treinar e sei da capacidade que ele tem. É um jogador que já bateu pênalti em final de Champions League - completou o técnico do Flamengo.

Como foi o jogo?

Flamengo e Atlético-MG ficaram no empate em 0 a 0 nesta quarta-feira (13), no Maracanã, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Ainda no primeiro tempo, David Luiz desperdiçou cobrança de pênalti, defendida por Everson. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 59 pontos e recupera a quarta colocação, enquanto o Galo tem 42 e segue em décimo lugar.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Filipe Luís durante Flamengo x Atlético-MG; David Luiz desperdiçou pênalti no duelo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)