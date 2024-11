Evertton Araújo, do Flamengo, revela conversa com Deyverson após dividida

Evertton Araújo divide bola com Deyverson em Flamengo x Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer e João Brandão • Publicada em 13/11/2024 - 23:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Evertton Araújo, volante do Flamengo, teve uma boa atuação na partida contra o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (13), no Maracanã. Um lance do jovem, aliás, levantou a torcida no estádio: uma dividida com Deyverson. Na zona mista, o rubro-negro falou sobre o lance e revelou conversa com o atleticano.

- Dois excelentes jogadores, muito difícil marcar eles. Estava ali fazendo o meu trabalho. O Deyverson deu uma brincada comigo, já que eu dei uma chegada nele, aí ele me olhou com a cara fechada. Mas depois ele pediu desculpa e ficou tudo bem. Até trocamos a camisa no intervalo do jogo - disse Evertton Araújo.

Com folga nos próximos dois dias, o Flamengo retoma os treinamentos no sábado (16) visando o confronto com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem pode ganhar mais uma oportunidade na equipe titular caso Pulgar não se recupere de uma lesão muscular.

Com o empate com o Atlético-MG, o Rubro-Negro chegou aos 59 pontos, ultrapassou o Internacional e reassumiu a 4ª colocação do Brasileirão. O clube ainda tem mais cinco compromissos na competição antes do fim da temporada.

Números de Evertton Araújo em Flamengo x Atlético-MG

40/47 passes certos

3/6 duelos ganhos pelo chão

3 cortes

1 finalização bloqueada

2 interceptações

3 desarmes

2 passes decisivos

0 dribles sofridos