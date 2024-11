Filipe Luís reflete sobre futuro no Flamengo: ‘Se não ganhar a próxima, não estarei aqui’

Filipe Luís durante Flamengo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 23:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís revelou certa pressão no comando do Flamengo após o empate em 0 a 0 com o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), pela 33ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o técnico refletiu como abordar os cinco jogos finais da temporada e disse que trabalha com a ideia de que, caso não vença o próximo compromisso, pode deixar o cargo.

- Faltam cinco jogos. Eu penso que se eu não ganhar na próxima rodada, eu não estarei aqui. Esse é meu pensamento. Então, eu vou implementar o meu modelo de jogo, que é muito similar ao DNA que a torcida exige. Quero ver ele repetido no campo, como foi hoje, porém eu quero ganhar. Eu quero ganhar por que é a única coisa que vai me manter no cargo. Eu vou fazer de tudo para continuar aqui, ganhando e ganhando - afirmou Filipe Luís.

- Vou exigir o máximo e hoje eu vi um esforço extraordinário dos meus jogadores, que acabaram de ser campeões. Entramos com a responsabilidade de jogar como campeão da Copa do Brasil. Fizemos 25 chutes com um time que nunca tinha jogado junto, com uma formação que eu não tinha treinado. Isso diz muito do nível dos jogadores que estão aqui e do comprometimento que eles têm com o clube. Isso me deixa muito feliz. Vou fazer de tudo para ganhar o próximo jogo, e se Deus quiser estarei daqui a dois também - completou o técnico do Flamengo.

Números de Filipe Luís como técnico

Filipe Luís assumiu o comando do Flamengo em outubro, após a demissão de Tite. Desde então, são seis vitórias, três empates e uma derrota em dez partidas como técnico profissional, além da conquista da Copa do Brasil no último domingo (10), sobre o mesmo Atlético-MG.

