Wesley é destaque defensivo do Flamengo após chegada de Filipe Luís

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 12:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Wesley França, do Flamengo, foi elogiado pela atuação no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Na vitória por 3 a 1 em cima do Atlético-MG, o lateral foi participativo nos dois lados do campo.

Wesley foi titular em todas as partidas no comando do técnico Filipe Luís no Flamengo. O jogador, formado na base do clube, vive um dos melhores momentos da carreira no momento.

Desde a estreia de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo, Wesley lidera quesitos importantes no elenco, principalmente no aspecto defensivo. De acordo com o Sofascore, o lateral é o jogador com o maior número de ações defensivas, desarmes, interceptações e duelos ganhos.

1° em ações com a bola (427)

1º em ações defensivas (41)

1° em desarmes (14)

1° em interceptações (11)

1° em duelos ganhos (56)

1° em faltas sofridas (25)

2° em dribles certos (7)

3° em Nota Sofascore (7.42)

Do ofensivo ao defensivo

Antes de Filipe Luís, Wesley tinha o estereótipo de ser um lateral ofensivo. O imaginário existia por conta do biotipo do atleta: rápido, pouca estatura e com boas chegadas ao ataque. Porém, o jogador tem características defensivas notáveis, como os cortes de cruzamento pelo lado oposto, 1x1 defensivo, força nas divididas e boa impulsão.

Por outro lado, apesar das chegadas fortes ao ataque, Wesley ainda é irregular nas tomadas de decisão no setor ofensivo, principalmente no último passe. O lateral já foi criticado pelos rubros-negros por conta desta característica. No entanto, o jovem está em alta no Flamengo, sendo elogiado pela Nação e até por ídolos do clube, como Leandro, um dos maiores nomes da história do clube.

Após a vantagem na decisão da Copa do Brasil, Wesley comentou sobre sua evolução no Flamengo a partir do segundo semestre de 2024.

- A gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho e físico, e de analista de desempenho. Comecei a estudar o que eu poderia fazer para melhorar. Eu já faço isso há quase cinco meses. As pessoas veem o resultado agora, mas faz tempo. Então essa foi a virada de chave principal - relatou o lateral.

