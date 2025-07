Esposas de jogadores do Flamengo se manifestam após eliminação no Mundial

O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes no último domingo (29) ao ser derrotado pelo Bayern de Munique, nas oitavas de final. Através das redes sociais, esposas de alguns jogadores do Rubro-Negro lamentaram a eliminação e deixaram mensagens de apoio aos companheiros.

Criticado por parte dos torcedores por ter afastado mal o perigo no terceiro gol do Bayern e perdido a bola no último gol, Luiz Araújo recebeu uma mensagem de carinho da esposa, Ingrid Cantarini.

- Independentemente de qualquer resultado, ganhando ou perdendo, eu sempre estarei ao seu lado. Eu sei o quando você se cobra, e quem te conhece sabe disso também, você está sempre dando seu melhor. Não esqueça, você é humano, meu amor, você não é um robô que é programado para ser 100% de exatidão todos os dias. Tenho muito orgulho de você, da nossa família e de tudo que somos. Eu sou sua fã número 1. Te amo e te amarei até depois do fim - escreveu Ingrid.

Publicação da esposa de Luiz Araújo, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Quem também se manifestou foi a médica Maite Lo Sardo, noiva do zagueiro Léo Ortiz.

- Amor, o resultado não foi o que a gente queria, mas todos vimos o quando vocês lutaram até o último minuto, com garra, entrega e coração. A eliminação dói, eu sei, mas meu coração se encheu de orgulho em ver toda a trajetória de vocês até aqui. Vocês foram gigantes. O futebol tem dessas coisas, mas a sua dedicação, sua paixão e sua coragem são o que mais me inspiram. Estou aqui hoje e sempre, nas vitórias e nos dias difíceis também. Te amo demais e vou estar sempre na torcida, de corpo e alma - escreveu - escreveu Maite.

Publicação da esposa de Léo Ortiz, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Gisellen Ramalho, esposa do atacante Bruno Henrique, exaltou o elenco do Rubro-Negro e se declarou ao clube.

- Desde 2019, eu aprendi a amar esse clube. Foi vivendo tudo intensamente nas vitórias, nas dores, nos sorrisos e nas lágrimas. E hoje, depois dessa jornada no Mundial, saio ainda mais orgulhosa. Esses meninos mostraram raça, coração e entrega. Provaram que o futebol brasileiro pode, sim, competir com o europeu. Não foi só um jogo, foi luta, foi fé, foi história. A caminhada continua, e o amor também. Obrigada por nos representarem com tanta dignidade. Podem rir, debochar, criticar, aqui sempre será Flamengo, com amor e com orgulho - escreveu Gisellen.

