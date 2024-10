A volta por cima de Wesley no Flamengo de Filipe Luís

Wesley, lateral-direito titular do Flamengo de Filipe Luís (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Wesley França, de 21 anos, foi titular em todas as partidas no comando do técnico Filipe Luís no Flamengo. O jogador, formado na base do clube, vive um dos melhores momentos da carreira no momento.

Wesley subiu para o time profissional do Flamengo em 2021, com participação mais ativa a partir de 2023. No período, o jogador já foi criticado inúmeras vezes pela torcida rubro-negra.

Em agosto de 2024, o Flamengo aceitou uma proposta da Atalanta, da Itália, pelo Wesley. Os europeus ofereceram € 20 milhões (R$ 120 milhões) pelo jogador, sendo € 16 milhões (R$ 96 milhões) fixos e € 4 milhões em bônus por metas estipuladas. Porém, a negociação não teve continuidade, apesar do desejo dos flamenguistas.

No entanto, desde 2023, Wesley se manteve no radar do time titular rubro-negro. No Fla-Flu, o jogador atingiu a marca de 100 jogos com o Manto Sagrado, com dois gols e três assistências, além de três títulos conquistados (Copa do Brasil 2022, Libertadores em 2022 e Carioca 2024)

Por ser um lateral com características ofensivas, Wesley passou a ser titular absoluto da equipe com a presença de Filipe Luís. Até em ocasiões mais defensivas, como no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, o defensor não comprometeu.

Em estudo realizado pelo CIES (Observatório do Futebol), Wesley foi apontado como um dos laterais mais promissores do mundo. No início do Brasileirão, o instituto o citou como o atleta com melhor índice de atuações entre os jogadores sub-23 de todas as posições. O Flamengo tem expectativa de ver o jogador chegar à seleção brasileira atuando pelo clube.