Jorginho apresenta credenciais no Mundial e ganha rápida importância no Flamengo

Único reforço do Flamengo para o Mundial de Clubes, Jorginho assumiu papel de protagonista no time de Filipe Luís antes mesmo de pisar nos campos brasileiros. O meio-campista estreou com o Manto Sagrado já na disputa do torneio da Fifa e rapidamente conquistou lugar entre os titulares.

Além da qualidade do jogador, a lesão de Nico de la Cruz fez com que o ítalo-brasileiro precisasse iniciar entre os 11 logo no primeiro jogo do Rubro-Negro na competição, diante do Espérance. Com poucos dias de clube, o camisa 21 se destacou durante toda a partida e fechou a participação com assistência para Luiz Araújo fazer 2 a 0 para o Fla.

Jorginho manteve a titularidade na vitória por 3 a 1 do Flamengo sobre o Chelsea, que selou a classificação e o primeiro lugar do Grupo D. Poupado diante do LAFC, entrou já nos minutos finais e deu passe para Wallace Yan fazer o gol do empate por 1 a 1. No jogo de eliminação, voltou ao time e marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra na derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique.

Confira números de Jorginho pelo Flamengo no Mundial de Clubes

⚔️ 4 jogos (3 titular) ⚽️ 1 gol 🅰️ 2 assistências (!) ⏰ 84 mins p/ participar de gol (!) ⚙️ 247 ações com a bola (!) ✅ 91% acerto no passe (204/224!) 💪 93% eficiência nos duelos (14/15!) 👊 9 faltas sofridas (!) 🆚 4 desarmes ⤴️ 4 interceptações

Jorginho analisa adaptação no Flamengo

Em entrevista após a eliminação no Mundial de Clubes no último domingo (29), Jorginho avaliou os primeiros dias como jogador do Flamengo. Segundo ele, a adaptação foi facilitada pelo período de convivência intensificado pela disputa da competição nos Estados Unidos.

— Acredito que tenha sido positivo (o período de adaptação ao grupo). Foi uma integração com o grupo boa, que me receberam muito bem, sou muito agradecido por isso. E o que, com certeza, eu vou continuar a fazer é retribuir, também me entregando o máximo para poder ajudá-los e ajudar a equipe. Acredito que tenha sido uma chegada positiva, com poucos jogos ainda, mas tive a oportunidade de começar a conhecê-los melhor. Porque sempre no hotel, no campo, esse momento de estar sempre junto, acredito que tenha sido importante e facilitado, essa chegada, essa adaptação. Agora é só continuar — declarou o jogador.

