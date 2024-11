Flamengo poupa jogadores contra o Cruzeiro e define estratégia para final

Filipe Luís decide poupar titulares - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Publicada em 06/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (06/11), pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será na Arena Independência, às 21h (de Brasília).O encontro entre as equipes acontece no meio dos compromissos do time carioca pela final da Copa Do Brasil. Neste sentido, o técnico Filipe Luís, visando o confronto de volta contra o Atlético, irá poupar alguns jogadores contra a Raposa.

Seguindo essa estratégia, cinco jogadores não viajaram com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte. São eles: Gabi, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Assim, esses nomes realizarão atividades no Ninho do Urubu nesta quarta-feira.

Gerson é um dos jogadores que não viajaram para Belo Horizonte - Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

Alguns jogadores do elenco vêm sofrendo com a alta quantidade de jogos. Um deles é o Gerson. O Coringa disputou 29 jogos nesta temporada, sendo titular em 24. No total, esteve em campo durante 2.189 minutos.

Provável escalação

Alguns titulares que viajaram para Belo Horizonte podem começar no banco, como Léo Pereira e até mesmo Michael, que começou o primeiro jogo contra o Atlético entre os titulares.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

Retorno para o Rio após o jogo e preparação para a final

A delegação do Flamengo retorna ao Rio de Janeiro logo após a partida contra o Cruzeiro. Assim, aqueles jogadores que estiverem em campo na Arena Independência devem realizar trabalho de recuperação na quinta. Posteriormente, treinarão na sexta e no sábado.

Posteriormente, o Flamengo volta a viajar para Belo Horizonte no sábado à tarde, após o almoço. O treinamento acontecerá pela manhã.