Wesley admite desejo de deixar o Flamengo, mas celebra atual fase

03/11/2024

Wesley abriu o jogo sobre a atual fase no Flamengo, após a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG neste domingo (3), na partida de ida da final da Copa do Brasil. O lateral-direito admitiu o desejo de deixar o clube na janela de meio do ano, quando havia acertado contrato com a Atalanta, da Itália, mas afirmou que não trocaria o momento atual no Rubro-Negro por nada.

- Não trocaria (o momento no Flamengo). No começo, confesso que eu queria muito ir. Acho que é mais pela fase, porque eu não estava conseguindo render. Então eu falei: "Acho que chegou o momento (de sair)". Mas Deus sabe de todas as coisas, se não foi para mim naquele momento, era para eu viver isso tudo, para que eu possa ser mais valorizado. Acredito muito nisso, e hoje estou muito feliz - disse o jogador.

Antes criticado, Wesley tem recebido elogios por parte da torcida do Flamengo e até mesmo de ídolos como Leandro. Sobre a melhora no desempenho, o lateral revelou que vem trabalhando de forma particular para aumentar o nível físico e técnico.

- A virada de chave foi a minha família. Eu estava em casa, pensando: "O que está acontecendo na minha vida?". Eu cheguei como revelação e fui caindo de nível. Tive problemas extracampo, mas botei a cabeça no lugar. Conversei com minha família, com meu empresário, e a gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho e físico, e de analista de desempenho - contou o jogador do Fla.

- Comecei a estudar o que eu poderia fazer para melhorar. Eu já faço isso há quase cinco meses. As pessoas veem o resultado agora, mas faz tempo. Então essa foi a virada de chave principal. Isso e meus companheiros, que acreditaram em mim, não desistiram. O Gabigol, todo mundo falando de má fase, mas está aí o resultado do trabalho dele. Entrou e fez dois gols - completou Wesley.

Como foi o jogo?

Gabriel Barbosa foi definitivamente Gabigol no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O atacante marcou dois gols na vitória do Flamengo por 3 a 1 diante do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã. Arrascaeta abriu o marcador para o time rubro-negro, enquanto Alan Kardec descontou para os mineiros. Com o resultado, o Flamengo pode perder por escore simples domingo que vem, em Belo Horizonte, que mesmo assim será campeão.

