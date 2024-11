Leandro, ídolo do Flamengo, faz elogios para Wesley

Wesley recebe elogios de Leandro - Foto: Isabela Azine/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Wesley, lateral-direito do Flamengo, vive grande fase com a camisa rubro-negra. Titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o jovem vem recebendo elogios de torcedores por conta de suas atuações. Um deles, aliás, foi de Leandro, grande ídolo da história rubro-negra.

- Ele começou muito cedo, muito novo. Hoje é um jogador muito mais completo do que quando iniciou. Seguro, participativo e com personalidade - disse Leandro à "FlaTV" no Maracanã, durante a partida contra o Atlético-MG.

Contra o time mineiro, Wesley, de 21 anos, ficou em campo durante toda a partida. No total, ele teve 79 ações com a bola, além de 43 passes certos de 47 tentativas (91% de aproveitamento). Ele também levou a melhor nos duelos no chão, com sete acertos de dez.

Número de Wesley na temporada

As boas atuações de Wesley não se resumem apenas ao primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O lateral vem fazendo uma boa temporada. Em 2024, ele já disputou 25 jogos, sendo 20 como titular. Nesse período, o Garoto do Ninho deu duas assistências.