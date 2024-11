Flamengo é o 1º clube do Brasil a alcançar 60 milhões de seguidores nas redes; veja o ranking

Conforme o levantamento, o finalista da Copa do Brasil foi também o clube que mais ganhou novos seguidores nas redes sociais no mês de outubro. Foram 463 mil, no total. No Instagram, time carioca ganhou 296 mil novos inscritos e no “X” foram 37 mil. Já no TikTok o clube registrou 100 mil novas adesões e no YouTube 30 mil.