Botafogo 2024 ou Flamengo 2019? Milton Neves compara times e dá veredito

Milton Neves comparou o Botafogo de 2024 com o Flamengo de 2019 (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão, o Botafogo abriu seis pontos de distância para o Palmeiras ao vencer o Vasco na última terça-feira (6). O Alvinegro não teve dificuldades para bater o rival por 3 a 0 no Nilton Santos. Após o jogo, o jornalista Milton Neves comparou a equipe de Artur Jorge com o Flamengo de Jorge Jesus, de 2019.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Estava tão na cara que o Botafogo passaria por cima do Vasco, mas tão na cara... que passou mesmo! Vitória esmagadora por 3 a 0, sendo que a sensação foi de que o Glorioso teve pena do rival, já que o placar, pelos gols relâmpago e pela expulsão de João Victor, poderia ter sido ainda mais elástico. Agora, de verdade, é contagem regressiva para General Severiano receber o seu segundo caneco do Campeonato Brasileiro. Merecidamente, é claro! - escreveu.

- E este Botafogo tem encantado tanto que cabe a pergunta. É exagero comparar este time de Artur Jorge com o Flamengo de Jorge Jesus? Olha, de verdade, para mim, ainda sim. Mas se confirmar o Brasileiro e vencer a Libertadores, aí a comparação será justa! O time é muito bom e, se o projeto alvinegro seguir sendo tocado desta forma, o Botafogo tem tudo para dominar o futebol brasileiro por anos - completou o jornalista, em blog no "UOL".

➡️ Villani exalta recurso de Luiz Henrique em gol do Botafogo no Vasco: ‘Que frieza’

O Botafogo de 2024 tem a chance de repetir o feito do Flamengo de 2019 caso conquiste o Brasileirão e a Libertadores. No torneio continental, o Alvinegro fará a final no próximo dia 30, contra o Atlético-MG, no estádio Monumental de Nuñez. Se vencer, será o primeiro título da equipe na história da competição.

Sequência do Botafogo

Após a vitória contra o Vasco, o Botafogo tem pela frente Cuiabá, Atlético-MG, Vitória, Palmeiras, Internacional e São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se conquistar a Libertadores, no dia 30 de novembro, o Alvinegro joga a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)