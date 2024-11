De La Cruz quebra silêncio após especulação de saída do Flamengo

De La Cruz em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 08:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Após especulação de saída do Flamengo, o meia De La Cruz repercutiu sobre o assunto nas redes sociais, desmentindo as notícias da imprensa argentina. Rumores indicavam que o uruguaio estava insatisfeito no clube carioca e interessado em retornar ao River Plate, da Argentina.

- As pessoas não devem acreditar em tudo o que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira - disse Nicolás de la Cruz ao comentar em uma publicação do "Paparazzo Rubro-Negro" no Instagram.

Logo em sua chegada, De La Cruz se adaptou rapidamente ao Flamengo e se tornou titular absoluto no início da temporada. Porém, os problemas físicos o fizeram cair no segundo semestre e seu rendimento na equipe caiu.

Após a Copa América, De La Cruz tem tido problemas para manter uma sequência de jogos sem lesões. Na temporada, o jogador completou 90 minutos em apenas nove partidas, e somente três delas foram após seu retorno da seleção uruguaia, destacando a atual fragilidade de sua condição física.

De La Cruz em ação pelo Flamengo, em partida contra o São Paulo, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

Lesão de De La Cruz no Flamengo

Durante o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, o camisa 18 da Gávea saiu de campo, na segunda etapa, sentindo dores musculares. Desde então, De La Cruz segue sob os cuidados do Departamento Médico do Flamengo.

A lesão do meia uruguaio não é considerada simples. O jogador está fora do jogo do Rubro-Negro contra Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, respectivamente. O clube prepara o uruguaio para retornar a partir do dia 10 de novembro, logo após a Data Fifa.