Flamengo deve negociar renovação com Wallace Yan, surpresa no Mundial, nos próximos dias

MIAMI (EUA) - O Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique no último domingo (29) e se despediu do Mundial de Clubes nas oitavas de final. Mas, apesar da frustração pela queda no torneio, os rubro-negros ganharam uma boa notícia durante a competição: Wallace Yan. O jovem foi a grande surpresa flamenguista nos Estados Unidos, e pede passagem para o restante da temporada. Com contrato até o final de 2027, ele deve renovar com o clube carioca nos próximos dias, conforme apuração do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Pulgar deixa hotel do Flamengo nos EUA de muletas; veja imagens

O estafe de Wallace Yan está confiante que a diretoria do Flamengo procure os representantes do atleta para abordar a questão contratual. A expectativa é que isso aconteça ainda nesta semana.

Atualmente, o atacante tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior. Já para o mercado interno do Brasil, o valor é de R$ 51 milhões. Além da valorização salarial, as multas também podem sofrer alteração. O Wolverhampton, da Inglaterra, observa o jogador, mas não formalizou proposta, conforme apurou o Lance!.

continua após a publicidade

Wallace Yan comemora gol pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís, técnico do Flamengo, não teme assédio do futebol europeu por Wallace Yan

Durante a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís enalteceu o momento do atacante, e destacou que não teme um possível assédio do futebol europeu.

- Preocupação nenhuma (com o contrato de Wallace Yan). Está bem protegido pelo Flamengo, com certeza tem um contrato bem protegido. É um jogador que temos uma confiança muito grande, um cara que tem fome de vencer, uma ambição e luta diariamente para conseguir o objetivo dele. Consequentemente, ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo - disse Filipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Direitos de Wallace Yan divididos

Revelado pela Ferroviária, Wallace Yan chegou ao Flamengo em junho de 2022, por empréstimo. Posteriormente, o clube carioca comprou o jogador. O clube de São Paulo tem 30% dos direitos do atleta.

Números do atacante pelo Flamengo em 2025

Wallace Yan disputou 16 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. No Mundial, marcou gols contra Chelsea e Los Angeles.