Wallace Reis, zagueiro do Londrina e com passagem marcante pelo Flamengo, conversou com exclusividade com o Lance! O zagueiro falou sobre o tempo em que esteve no Rubro-negro e como a gestão de Eduardo Bandeira de Mello influenciou ao clube chegar ao patamar atual.

Wallace Reis defende o Londrina (Foto: Reprodução / X)

— O Flamengo estava se reestruturando, tinha salário atrasado, a estrutura física do clube era defasada, mas o Bandeira fez uma gestão inovadora e revolucionária. Ele não colheu os frutos que ele deveria ter colhido, infelizmente, mas a gestão seguinte deu continuidade e obtiveram os títulos. O Bandeira estava pavimentando o caminho e os outros foram lá e selaram — disse.

Wallace também relembrou o título da Copa do Brasil de 2013 em meio às dificuldades enfrentadas na época: — Nossa equipe ainda conseguiu um título nacional, a Copa do Brasil, conseguimos dar super certo, conseguimos o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, mas a gente não tinha o poder aquisitivo ainda porque o clube tinha muita dívida, muita coisa deixada para trás. E o Bandeira veio ajustando gradativamente, então ele também não tinha condições de montar uma equipe que hoje o Flamengo tem — completou.

O jogador também fez relato emocionante e lembrou do sonho de infância de jogar no Flamengo ao relembrar da conquista em 2013: — Aquilo fez parte do processo de reconstrução da equipe e eu tenho muito orgulho de ter participado, ter contribuído. Que bom que o torcedor lembra disso, é natural até pelo momento que o Flamengo vinha tendo, principalmente fora de campo. Aquilo foi um alento para o torcedor, um brinde para que pudesse ter dado uma acalmada até pelo problema político que o Flamengo vivia naquele período... Eu me sinto muito orgulhoso, até como eu já falei, meu sonho de infância era jogar no Flamengo e quando eu saio do Corinthians e vou para o Flamengo foi justamente para realizar meu sonho de infância, porque eu era flamenguista na infância. Então, aquilo ali foi, para mim, algo inesquecível. Até falo isso aqui algumas vezes com o meu filho que quando eu tinha a idade dele, de 10 anos, eu vi uma estrela-cadente e eu pedi a ela que eu pudesse jogar no Flamengo. E quando eu vi que a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi relembrar aquele dia que eu estava sentado na porta da minha casa pedindo a realização desse sonho e eu pude concluir —

Resumo da carreira de Wallace

Wallace Reis chegou ao Corinthians em 2011. Pelo Timão, o zagueiro fez 57 jogos, marcou um gol, foi campeão brasileiro, da Libertadores e do Mundial de Clubes. O jogador também teve passagem de destaque no Flamengo, onde ficou por quatro temporadas e venceu Copa do Brasil e Campeonato Carioca. O zagueiro revelado pelo Vitória ainda teve passagens por Grêmio, Gotzepe (TUR) e Brusque.