Luis Fabiano critica postura de jogador do Flamengo: ‘Passa do ponto’

A vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último domingo (27), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, foi marcada por um atrito entre Wallace Yan e Hulk. Ao analisar o caso, o ex-jogador Luis Fabiano criticou a postura do Garoto do Ninho, que na visão dele, iniciou o conflito.

Durante a programação dos canais ESPN, o antigo atacante comentou que a joia das categorias de base do Flamengo passa um pouco do ponto nas provocações de campo. Além de Luis Fabiano, os também ex-jogadores Fábio Luciano e Lugano também comentaram sobre o assunto.

- Ele é pior. Não era assim não. Esse aí, passa um pouco do ponto. Exagera. Ele discute com todo mundo. São coisas que não pode - iniciou Luis Fabiano, que foi completado pelos ex-jogadores.

- Acho que ele pode ser atrevido com a bola. Se posicionar, se ele escutar uma besteira, retrucar. Mas partiu dele - continuou Fábio Luciano.

- Isso vira contra. Primeiro, os torcedores vão achar bonitinho, ousado, mas esta postura (ao longo prazo), quando der algo errado, volta contra o jogador... Acho que faltou um pouco de postura do Thiago Silva e Hulk. Se fosse eu, vejo um garoto falar besteira, como um experiente só dou risada - concluiu Lugano.

Wallace Yan

O jovem atacante, de apenas 20 anos, tem ganhado cada vez mais espaço na equipe de Filipe Luís. Sempre saindo do banco de reservas, o Garoto do Ninho tem sido peça importante no ataque do Flamengo nos últimos jogos.

Apesar disso, Wallace Yan, de fato, tem se mostrado um atleta ousado e provocador dentro de campo. Ao todo, já foram dois conflitos virais com atletas experiências. Um com Thiago Silva, durante o Fla-Flu da 15ª rodada do Brasileirão, e outro contra Hulk, pela 17ª.

O conflito contra o atacante do Atlético-MG, gerou reclamações diretas com Filipe Luís. Após o apito final da partida do último domingo (27), o camisa 7 do Galo foi pessoalmente falar com o treinador do Flamengo sobre o jovem atleta.