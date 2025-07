Flamengo domina o Brasileirão: números comprovam liderança absoluta rubro-negra

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no domingo (27), no Maracanã, e voltou para a liderança do Brasileirão. Afinal, o Cruzeiro, que estava na ponta, perdeu para o Ceará, abrindo espaço para o Rubro-Negro. Diante deste cenário, números comprovam que a equipe de Filipe Luís "faz por merecer" a posição na classificação. O Lance! mostra para você.

continua após a publicidade

Segundo números do site "Sofascore", o Flamengo tem 75.0% de aproveitamento no Brasileirão, seguido pelo Palmeiras, com 71.1%. No ataque, o Rubro-Negro também lidera. São 30 gols marcados (16 jogos). O segundo é o Cruzeiro, com 28 (17 jogos). Já no setor defensivo, o time carioca é o que menos foi vazado, com apenas seis gols. O rival Botafogo vem em seguida, com oito.

Léo Ortiz comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo é o time com maior posse de bola no Brasileirão

Em razão da qualidade do seu elenco, o Flamengo, normalmente, enfrenta equipes postadas no campo defensivo. Ou seja, é necessário ter paciência e trabalhar a bola para chegar ao gol adversário. Diante deste cenário, o Rubro-Negro conta com a maior posse de bola até aqui, com 62.0%. O Corinthians, com 56.9%, vem em sequência.

continua após a publicidade

Veja outros números do Flamengo no Brasileirão

⚔️ 16 jogos

🚥 11V - 3E - 2D

📊 75.0% aproveitamento

⚽️ 30 gols

🚫 6 gols sofridos

🧤 11 jogos sem sofrer gol

🥅 39 grandes chances

👟 7.4 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 22.7 finalizações p/ sofrer gol

⏳ 62.0% posse de bola

Próximos jogos do Flamengo pelo Brasileirão

3/08 - Ceará x Flamengo - 18h30 9/08 - Flamengo x Mirassol - 18h30 17/08 - Internacional x Flamengo - 18h30 25/08 - Flamengo x Vitória - 21h 31/08 - Flamengo x Grêmio - 16h

* horário de Brasília

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real