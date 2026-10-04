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Volante contratado pelo Flamengo se emociona em jogo do Paysandu

Jovem fez sua última partida em casa pelo clube paraense

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 18:11
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Pedro Henrique Paysandu Flamengo
Pedro Henrique, próximo do Flamengo, comemora gol pelo Paysandu (Jorge Luis Totti / Paysandu)

Pedro Henrique, volante contratado pelo Flamengo para reforçar o time sub-20, está perto de se despedir oficialmente do Paysandu. No último sábado (3), o jogador fez sua última partida diante da torcida no Estádio da Curuzu. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Ferroviária, em que foi titular e atuou durante os 90 minutos, o jovem se emocionou ao agradecer aos companheiros e torcedores.

- Esse foi o cenário que sonhei. Agradeço a todos os meus companheiros por tudo que fizeram por mim, a todo mundo que fez parte desse trabalho. Essa torcida, que em nenhum momento deixou de apoiar. Estou muito emocionado, pois nem nos meus melhores sonhos eu imaginei fazer o ano que estou fazendo - iniciou Pedro Henrique, do Paysandu.

Pedro Henrique Flamengo Paysandu
Pedro Henrique, próximo do Flamengo, comemora gol pelo Paysandu (Foto: Jorge Luis Totti/Paysandu)

- Meu último jogo (em casa) pelo Paysandu. Agora é torcer para os meus companheiros, estamos vivos. Dizer para o nosso torcedor não deixar de acreditar, nos apoiar, porque isso vai fazer a diferença. Agradeço a todos. Também agradeço quem me criticou, pois me fez amadurecer. Agora é trabalhar. Será um jogo difícil em Brusque, mas vamos buscar o acesso - completou o volante.

Entenda a negociação entre Flamengo e Paysandu por Pedro Henrique

O Flamengo anunciou a contratação de Pedro Henrique em abril deste ano. Na ocasião, o clube carioca informou que o volante seria cedido por empréstimo ao Paysandu até o término da Série C.

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Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo
Pedro Henrique assina contrato com o Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

A última partida do Paysandu na competição será no dia 10 de outubro, quando a equipe visita o Brusque. O time paraense ainda tem chances de garantir o acesso, mas o cenário não é simples.

A equipe está na lanterna do Grupo C, com três pontos a menos que os primeiros colocados. Ao longo da competição, Pedro Henrique disputou 20 partidas pelo Paysandu.

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Veja a nota da contratação de Pedro Henrique no Flamengo (abril de 2026)

"O Flamengo acertou a contratação do volante Pedro Henrique, então vinculado ao Paysandu (PA), como mais um reforço para a equipe sub-20. Em acordo com o atleta e o Paysandu para o pagamento da cláusula indenizatória (multa rescisória), o jogador chegou ao CT George Helal nesta sexta-feira (17), onde conheceu a estrutura do Ninho do Urubu, realizou exames médicos e assinou contrato com duração de três anos.

Antes de ser integrado ao elenco da categoria, em uma primeira etapa — fruto de parceria institucional voltada à formação de atletas — ficou ajustado entre as partes que o atleta, após seu registro pelo Flamengo, será cedido por empréstimo ao Paysandu até o término da Série C do Campeonato Brasileiro.

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A medida integra o planejamento estratégico de desenvolvimento e amadurecimento de Pedro Henrique, que, ao disputar a competição, terá a oportunidade de adquirir experiência e maior minutagem em nível competitivo. Nascido em 07/11/2007, o volante é atualmente titular da equipe principal do Paysandu, mesmo ainda estando em idade elegível para atuar por mais duas temporadas na categoria sub-20.

No momento, o Flamengo ocupa a sétima colocação no Campeonato Brasileiro Sub-20, com 10 pontos em seis rodadas. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. O próximo compromisso será contra o Fluminense, na quarta-feira (22), às 15h, na Gávea. Além da competição nacional, o Rubro-Negro também disputará o Campeonato Carioca Sub-20 no segundo semestre.

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O Flamengo agradece ao Paysandu, na pessoa de seu presidente, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pela parceria institucional firmada neste acordo, que simboliza um primeiro passo conjunto na formação de jovens talentos para o futebol brasileiro."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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