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Flamengo terá retornos importantes e desfalques contra o Grêmio; veja provável escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4) pelo Brasileirão

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 20:02
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Leonardo Jardim técnico Flamengo
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, no qual pode abrir seis pontos de vantagem na liderança, o técnico Leonardo Jardim contará com retornos importantes, mas também terá baixas na equipe.

Suspenso no clássico com o Vasco, Carrascal está de volta e deve assumir a vaga de Plata, que está fora justamente pelo mesmo motivo. Outro jogador que retorna é De La Cruz. O uruguaio não participou do último compromisso contra o rival por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos e volta a ficar à disposição.

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Saúl também pode ser novidade. O espanhol está em fase de recuperação de um trauma sofrido contra o Estudiantes e tem chances de retornar. O mesmo acontece com Valencia, que se recuperou de um quadro de conjuntivite.

Por outro lado, Alex Sandro é dúvida. O lateral deixou o penúltimo compromisso do Flamengo, contra o Atlético-MG, e ainda não tem presença garantida diante do Grêmio.

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Paquetá está fora da partida por conta de dores no joelho esquerdo. Danilo também será desfalque, já que segue em recuperação das fraturas no rosto.

Escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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Leonardo Jardim em Flamengo x Estudiantes
Leonardo Jardim em Flamengo x Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
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