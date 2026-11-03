O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, no qual pode abrir seis pontos de vantagem na liderança, o técnico Leonardo Jardim contará com retornos importantes, mas também terá baixas na equipe.

Suspenso no clássico com o Vasco, Carrascal está de volta e deve assumir a vaga de Plata, que está fora justamente pelo mesmo motivo. Outro jogador que retorna é De La Cruz. O uruguaio não participou do último compromisso contra o rival por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos e volta a ficar à disposição.

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Saúl também pode ser novidade. O espanhol está em fase de recuperação de um trauma sofrido contra o Estudiantes e tem chances de retornar. O mesmo acontece com Valencia, que se recuperou de um quadro de conjuntivite.

Por outro lado, Alex Sandro é dúvida. O lateral deixou o penúltimo compromisso do Flamengo, contra o Atlético-MG, e ainda não tem presença garantida diante do Grêmio.

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Paquetá está fora da partida por conta de dores no joelho esquerdo. Danilo também será desfalque, já que segue em recuperação das fraturas no rosto.

Escalação do Flamengo

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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