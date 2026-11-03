Flamengo terá retornos importantes e desfalques contra o Grêmio; veja provável escalação
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4) pelo Brasileirão
O Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, no qual pode abrir seis pontos de vantagem na liderança, o técnico Leonardo Jardim contará com retornos importantes, mas também terá baixas na equipe.
Suspenso no clássico com o Vasco, Carrascal está de volta e deve assumir a vaga de Plata, que está fora justamente pelo mesmo motivo. Outro jogador que retorna é De La Cruz. O uruguaio não participou do último compromisso contra o rival por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos e volta a ficar à disposição.
Saúl também pode ser novidade. O espanhol está em fase de recuperação de um trauma sofrido contra o Estudiantes e tem chances de retornar. O mesmo acontece com Valencia, que se recuperou de um quadro de conjuntivite.
Por outro lado, Alex Sandro é dúvida. O lateral deixou o penúltimo compromisso do Flamengo, contra o Atlético-MG, e ainda não tem presença garantida diante do Grêmio.
Paquetá está fora da partida por conta de dores no joelho esquerdo. Danilo também será desfalque, já que segue em recuperação das fraturas no rosto.
Escalação do Flamengo
A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.
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