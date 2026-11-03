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Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto

Clube desmente informações sobre possíveis mudanças no departamento de futebol

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 13:09
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José Boto e Leonardo Jardim, do Flamengo (Foto: Divulgação)
José Boto e Leonardo Jardim, do Flamengo (Foto: Divulgação)

O Flamengo divulgou uma nota oficial no início da tarde desta terça-feira (3) para desmentir informações sobre a busca por um novo técnico e um diretor de futebol. Nos últimos dias, circularam notícias de que o clube não contaria com os portugueses Leonardo Jardim e José Boto em 2027.

Contratado em março, Jardim tem vínculo até o fim de 2027. Desde então, conquistou o Campeonato Carioca e levou o Flamengo à liderança do Brasileirão, mas também sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.

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Já o contrato de José Boto termina no fim deste ano. Uma possível renovação será discutida apenas após o Campeonato Brasileiro, já que o clube está focado na reta final da competição.

Confira a nota do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente a divulgação de informações falsas de que estaria à procura de um novo técnico e de um novo diretor de futebol. Não é coincidência que essas especulações surjam justamente nos momentos mais importantes e decisivos da temporada.

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O clube desmente categoricamente essas informações e lamenta a circulação de notícias que apenas contribuem para tumultuar o ambiente do Flamengo.

O Flamengo reafirma que presidência, diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários permanecem absolutamente unidos e determinados a conquistar o décimo título brasileiro de sua história".

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