Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto
Clube desmente informações sobre possíveis mudanças no departamento de futebol
O Flamengo divulgou uma nota oficial no início da tarde desta terça-feira (3) para desmentir informações sobre a busca por um novo técnico e um diretor de futebol. Nos últimos dias, circularam notícias de que o clube não contaria com os portugueses Leonardo Jardim e José Boto em 2027.
Contratado em março, Jardim tem vínculo até o fim de 2027. Desde então, conquistou o Campeonato Carioca e levou o Flamengo à liderança do Brasileirão, mas também sofreu eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil.
Já o contrato de José Boto termina no fim deste ano. Uma possível renovação será discutida apenas após o Campeonato Brasileiro, já que o clube está focado na reta final da competição.
Confira a nota do Flamengo
"O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente a divulgação de informações falsas de que estaria à procura de um novo técnico e de um novo diretor de futebol. Não é coincidência que essas especulações surjam justamente nos momentos mais importantes e decisivos da temporada.
O clube desmente categoricamente essas informações e lamenta a circulação de notícias que apenas contribuem para tumultuar o ambiente do Flamengo.
O Flamengo reafirma que presidência, diretoria, comissão técnica, jogadores e funcionários permanecem absolutamente unidos e determinados a conquistar o décimo título brasileiro de sua história".
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