Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Renato Gaúcho já assombrou o Flamengo, mas números mostram nova realidade desde 2019

Treinador acumulou resultados importantes contra no passado, mas retrospecto mudou após a virada de chave do clube

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google

Renato Gaúcho já foi um personagem indigesto para o Flamengo. Em um período no qual o clube ainda enfrentava dificuldades para alcançar o protagonismo esportivo e financeiro que conquistaria nos anos seguintes, o treinador acumulou resultados importantes contra o Rubro-Negro. A história, porém, mudou de lado. A partir de 2019, quando o Flamengo iniciou um dos ciclos mais vitoriosos de sua história, os confrontos passaram a ter outro protagonista: o time carioca.

O retrospecto geral ainda mostra um cenário equilibrado, com uma pequena vantagem para Renato. Mas basta mudar o recorte para perceber a transformação. Desde 2019, o Flamengo venceu nove dos 14 confrontos relacionados na lista, empatou quatro e perdeu apenas dois. São 73,8% de aproveitamento, com 28 gols marcados e 15 sofridos.

continua após a publicidade

Foi naquele ano, inclusive, que aconteceu o maior jogo desse confronto: o jogo de volta da semifinal da Libertadores, quando o Flamengo bateu o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã.

Confrontos entre Flamengo e Renato Gaúcho

  • Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019
  • Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019
  • Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019
  • Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019
  • Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020
  • Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020
  • Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023
  • Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023
  • Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023
  • Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023
  • Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024
  • Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024
  • Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025
  • Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026
Gabigol em Flamengo x Grêmio
Gabigol em Flamengo x Grêmio (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

A diferença ajuda a contar uma história que vai além dos números. Durante anos, Renato encontrou caminhos para incomodar o Flamengo, especialmente quando comandou Fluminense, Vasco e Grêmio. O treinador esteve do outro lado em derrotas marcantes do Rubro-Negro, em clássicos e confrontos nacionais. Naquela época, o clube ainda não tinha a estrutura e o elenco que passariam a colocá-lo entre os principais protagonistas do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

A mudança de patamar do Flamengo alterou o roteiro. A partir de 2019, o Rubro-Negro passou a empilhar conquistas e consolidou uma equipe capaz de competir em alto nível nas principais competições. O crescimento esportivo também apareceu nos confrontos contra Renato, que passou a encontrar um adversário muito mais difícil de superar.

A temporada de 2019 é um retrato dessa virada. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 no Brasileirão, empatou por 1 a 1 na semifinal da Libertadores e aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 no jogo de volta, no Maracanã. Naquela campanha, o Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, enquanto Renato estava à frente do time gaúcho.

continua após a publicidade

O domínio também apareceu nos anos seguintes. Em 2020, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 em Porto Alegre. Em 2023, voltou a construir resultados expressivos, com três vitórias em quatro confrontos, incluindo partidas pela Copa do Brasil. A vantagem recente mostra como o cenário dos duelos se transformou.

Há, entretanto, um capítulo especial nessa relação: em 2021, Renato Gaúcho deixou de ser adversário e assumiu o comando do próprio Flamengo.

Passagem pelo Flamengo terminou com gosto amargo

A chegada de Renato ao Flamengo aconteceu em julho de 2021, em um momento de expectativa por resultados e títulos. O treinador assumiu uma equipe recheada de talentos e conseguiu conduzir o time a uma campanha de destaque na Libertadores, chegando à decisão.

continua após a publicidade

O desfecho, no entanto, ficou marcado pela frustração. Em Montevidéu, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, na prorrogação, e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O resultado teve peso enorme na passagem do treinador, que terminou a temporada sem conquistar os principais objetivos esperados.

Renato Gaúcho durante Palmeiras x Flamengo em 2021
Renato Gaúcho durante Palmeiras x Flamengo em 2021( Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Renato deixou o clube em novembro daquele ano, após a derrota na final e a perda de força na disputa pelo Brasileiro. A experiência como treinador rubro-negro, portanto, terminou distante do que a torcida imaginava quando ele chegou.

continua após a publicidade

Flamengo tenta transformar retrospecto em mais um passo pelo título

Agora, o treinador volta a cruzar o caminho rubro-negro à frente do Grêmio, em um momento no qual o Flamengo briga diretamente pelo título do Brasileirão. A vitória nesta quinta-feira representa mais do que três pontos: pode ser mais um passo importante na caminhada pela conquista nacional.

Na classificação, o time carioca é o líder isolado, com 73 pontos (três de vantagem para o Palmeiras. Ou seja, caso vença o Grêmio nesta quarta, se aproximará do número de vitórias de Renato, além, claro, de seguir mais vivo do que nunca na busca pelo troféu.

continua após a publicidade

Todos os confrontos de Renato Gaúcho contra o Flamengo

Flamengo 3-1 Fluminense - Brasileirão 1996
Flamengo 5-2 Fluminense - Brasileirão 2002
Fluminense 0-3 Flamengo - Carioca 2003
Fluminense 1-1 Flamengo - Carioca 2003
Flamengo 0-4 Fluminense - Carioca 2003
Flamengo 4-1 Fluminense - Brasileirão 2003
Vasco 2-1 Flamengo - Brasileirão 2005
Flamengo 1-2 Vasco - Carioca 2006
Flamengo 0-1 Vasco - Brasileirão 2006
Flamengo 2-0 Vasco - Copa do Brasil 2006
Vasco 0-1 Flamengo - Copa do Brasil 2006
Vasco 3-1 Flamengo - Brasileirão 2006
Vasco 1-1 (1-3 Pen.) Flamengo - Carioca 2007
Vasco 3-0 Flamengo - Carioca 2007
Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2007
Flamengo 0-2 Fluminense - Brasileirão 2007
Flamengo 1-4 Fluminense - Carioca 2008
Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008
Vasco 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008
Fluminense 0-0 Flamengo - Copa Sudamericana 2009
Flamengo 1-1 Fluminense - Copa Sudamericana 2009
Grêmio 2-2 Flamengo - Brasileirão 2010
Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2013
Grêmio 2-1 Flamengo - Brasileirão 2013
Flamengo 0-3 Fluminense - Carioca 2014
Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2017
Grêmio 3-1 Flamengo - Brasileirão 2017
Grêmio 1-1 Flamengo - Copa do Brasil 2018
Grêmio 2-0 Flamengo - Brasileirão 2018
Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2018
Flamengo 2-0 Grêmio - Brasileirão 2018
Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019
Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019
Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019
Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019
Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020
Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020
Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023
Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023
Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023
Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023
Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024
Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024
Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025
Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carrascal abriu o placar diante do Grêmio, fora de casa. (Foto: Mateus Rodrigues Da Rosa/MyPhoto Press/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava placar de Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

Há 7 minutos
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, em jogo do Brasileirão, olhando atento ao campo.

Flamengo

Flamengo tem returno brilhante e confia no embalo para buscar o título

Há 7 minutos
Leonardo Jardim técnico Flamengo

Flamengo

Flamengo terá retornos importantes e desfalques contra o Grêmio; veja provável escalação

Há 12 horas
Lamine Yamal, n°10, Barcelona, em lance contra Aston Villa.

Fora de Campo

Erro de ex-Flamengo em Barcelona x Aston Villa vira assunto: 'Pífio'

Há 14 horas
Renato Gaúcho no triunfo do Gremio sobre o Atletico na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Grêmio

Grêmio deve ter baixa importante para partida contra o Flamengo

Há 17 horas
Semifinal da Copa do Brasil Feminina: Red Bull Bragantino, Internacional, Flamengo e Bahia.

Futebol Feminino

Semifinais da Copa do Brasil Feminina começam nesta terça; Lance!TV transmite Inter x Bragantino

Há 18 horas
Mais LANCE!
Bahia x Flamengo na Copa do Brasil Feminina, Arena Fonte Nova.

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Feminina

Jardim e Boto no Maracanã

Flamengo se manifesta sobre futuro de Leonardo Jardim e José Boto

Flávio Willeman, vice-presidente do Flamengo

Flamengo alerta para perda de R$ 430 milhões com proibição das bets e critica medida do governo no STF

Camisa do Flamengo

Flamengo lança nova camisa em parceria com patrocinadora; veja detalhes

Léo Ortiz- Flamengo

Léo Ortiz lamenta golaço do Flamengo perdido contra o Vasco: 'Podia ganhar o Puskás'

Leandro Damião com a mão no rosto e sem camisa

Ex-Flamengo e Santos faz gol de cabeça na várzea e comemora no alambrado; veja

Jogador negro vestindo camisa preta com logo Red Bull, número 47, correndo durante jogo de futebol.

Torcida do Flamengo reage à atuação de Wallace Yan contra o Santos: 'Saudades'

Wallace, jogador do Flamengo, celebra gol com braços erguidos, camisa preta com logo Red Bull.Wallace ya comemorando go contra o Santos

Atuação de Wallace Yan em RB Bragantino x Santos viraliza: 'Mais um'

Daronco foi duramente criticado pelo comentarista (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Mauro Cezar compara polêmica de Flamengo à de Palmeiras: 'Escândalo'

Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, sentado no banco, expressão séria.

Abel Ferreira rebate Jardim e amplia debate sobre gramados sintéticos

Carrascal Flamengo Grêmio (2)

Flamengo encara Grêmio 'enigmático' e observa o Palmeiras

Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'