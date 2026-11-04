Renato Gaúcho já assombrou o Flamengo, mas números mostram nova realidade desde 2019
Treinador acumulou resultados importantes contra no passado, mas retrospecto mudou após a virada de chave do clube
Renato Gaúcho já foi um personagem indigesto para o Flamengo. Em um período no qual o clube ainda enfrentava dificuldades para alcançar o protagonismo esportivo e financeiro que conquistaria nos anos seguintes, o treinador acumulou resultados importantes contra o Rubro-Negro. A história, porém, mudou de lado. A partir de 2019, quando o Flamengo iniciou um dos ciclos mais vitoriosos de sua história, os confrontos passaram a ter outro protagonista: o time carioca.
O retrospecto geral ainda mostra um cenário equilibrado, com uma pequena vantagem para Renato. Mas basta mudar o recorte para perceber a transformação. Desde 2019, o Flamengo venceu nove dos 14 confrontos relacionados na lista, empatou quatro e perdeu apenas dois. São 73,8% de aproveitamento, com 28 gols marcados e 15 sofridos.
Foi naquele ano, inclusive, que aconteceu o maior jogo desse confronto: o jogo de volta da semifinal da Libertadores, quando o Flamengo bateu o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã.
Confrontos entre Flamengo e Renato Gaúcho
- Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019
- Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019
- Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019
- Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019
- Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020
- Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020
- Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023
- Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023
- Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023
- Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023
- Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024
- Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024
- Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025
- Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026
A diferença ajuda a contar uma história que vai além dos números. Durante anos, Renato encontrou caminhos para incomodar o Flamengo, especialmente quando comandou Fluminense, Vasco e Grêmio. O treinador esteve do outro lado em derrotas marcantes do Rubro-Negro, em clássicos e confrontos nacionais. Naquela época, o clube ainda não tinha a estrutura e o elenco que passariam a colocá-lo entre os principais protagonistas do futebol brasileiro.
A mudança de patamar do Flamengo alterou o roteiro. A partir de 2019, o Rubro-Negro passou a empilhar conquistas e consolidou uma equipe capaz de competir em alto nível nas principais competições. O crescimento esportivo também apareceu nos confrontos contra Renato, que passou a encontrar um adversário muito mais difícil de superar.
A temporada de 2019 é um retrato dessa virada. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 no Brasileirão, empatou por 1 a 1 na semifinal da Libertadores e aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 no jogo de volta, no Maracanã. Naquela campanha, o Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, enquanto Renato estava à frente do time gaúcho.
O domínio também apareceu nos anos seguintes. Em 2020, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 em Porto Alegre. Em 2023, voltou a construir resultados expressivos, com três vitórias em quatro confrontos, incluindo partidas pela Copa do Brasil. A vantagem recente mostra como o cenário dos duelos se transformou.
Há, entretanto, um capítulo especial nessa relação: em 2021, Renato Gaúcho deixou de ser adversário e assumiu o comando do próprio Flamengo.
Passagem pelo Flamengo terminou com gosto amargo
A chegada de Renato ao Flamengo aconteceu em julho de 2021, em um momento de expectativa por resultados e títulos. O treinador assumiu uma equipe recheada de talentos e conseguiu conduzir o time a uma campanha de destaque na Libertadores, chegando à decisão.
O desfecho, no entanto, ficou marcado pela frustração. Em Montevidéu, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, na prorrogação, e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O resultado teve peso enorme na passagem do treinador, que terminou a temporada sem conquistar os principais objetivos esperados.
Renato deixou o clube em novembro daquele ano, após a derrota na final e a perda de força na disputa pelo Brasileiro. A experiência como treinador rubro-negro, portanto, terminou distante do que a torcida imaginava quando ele chegou.
Flamengo tenta transformar retrospecto em mais um passo pelo título
Agora, o treinador volta a cruzar o caminho rubro-negro à frente do Grêmio, em um momento no qual o Flamengo briga diretamente pelo título do Brasileirão. A vitória nesta quinta-feira representa mais do que três pontos: pode ser mais um passo importante na caminhada pela conquista nacional.
Na classificação, o time carioca é o líder isolado, com 73 pontos (três de vantagem para o Palmeiras. Ou seja, caso vença o Grêmio nesta quarta, se aproximará do número de vitórias de Renato, além, claro, de seguir mais vivo do que nunca na busca pelo troféu.
Todos os confrontos de Renato Gaúcho contra o Flamengo
Flamengo 3-1 Fluminense - Brasileirão 1996
Flamengo 5-2 Fluminense - Brasileirão 2002
Fluminense 0-3 Flamengo - Carioca 2003
Fluminense 1-1 Flamengo - Carioca 2003
Flamengo 0-4 Fluminense - Carioca 2003
Flamengo 4-1 Fluminense - Brasileirão 2003
Vasco 2-1 Flamengo - Brasileirão 2005
Flamengo 1-2 Vasco - Carioca 2006
Flamengo 0-1 Vasco - Brasileirão 2006
Flamengo 2-0 Vasco - Copa do Brasil 2006
Vasco 0-1 Flamengo - Copa do Brasil 2006
Vasco 3-1 Flamengo - Brasileirão 2006
Vasco 1-1 (1-3 Pen.) Flamengo - Carioca 2007
Vasco 3-0 Flamengo - Carioca 2007
Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2007
Flamengo 0-2 Fluminense - Brasileirão 2007
Flamengo 1-4 Fluminense - Carioca 2008
Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008
Vasco 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008
Fluminense 0-0 Flamengo - Copa Sudamericana 2009
Flamengo 1-1 Fluminense - Copa Sudamericana 2009
Grêmio 2-2 Flamengo - Brasileirão 2010
Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2013
Grêmio 2-1 Flamengo - Brasileirão 2013
Flamengo 0-3 Fluminense - Carioca 2014
Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2017
Grêmio 3-1 Flamengo - Brasileirão 2017
Grêmio 1-1 Flamengo - Copa do Brasil 2018
Grêmio 2-0 Flamengo - Brasileirão 2018
Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2018
Flamengo 2-0 Grêmio - Brasileirão 2018
Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019
Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019
Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019
Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019
Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020
Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020
Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023
Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023
Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023
Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023
Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024
Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024
Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025
Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026
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