Renato Gaúcho já foi um personagem indigesto para o Flamengo. Em um período no qual o clube ainda enfrentava dificuldades para alcançar o protagonismo esportivo e financeiro que conquistaria nos anos seguintes, o treinador acumulou resultados importantes contra o Rubro-Negro. A história, porém, mudou de lado. A partir de 2019, quando o Flamengo iniciou um dos ciclos mais vitoriosos de sua história, os confrontos passaram a ter outro protagonista: o time carioca.

O retrospecto geral ainda mostra um cenário equilibrado, com uma pequena vantagem para Renato. Mas basta mudar o recorte para perceber a transformação. Desde 2019, o Flamengo venceu nove dos 14 confrontos relacionados na lista, empatou quatro e perdeu apenas dois. São 73,8% de aproveitamento, com 28 gols marcados e 15 sofridos.

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Foi naquele ano, inclusive, que aconteceu o maior jogo desse confronto: o jogo de volta da semifinal da Libertadores, quando o Flamengo bateu o Grêmio por 5 a 0 no Maracanã.

Confrontos entre Flamengo e Renato Gaúcho

Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019

Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019

Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019

Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019

Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020

Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023

Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023

Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023

Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023

Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024

Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024

Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025

Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026

Gabigol em Flamengo x Grêmio (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

A diferença ajuda a contar uma história que vai além dos números. Durante anos, Renato encontrou caminhos para incomodar o Flamengo, especialmente quando comandou Fluminense, Vasco e Grêmio. O treinador esteve do outro lado em derrotas marcantes do Rubro-Negro, em clássicos e confrontos nacionais. Naquela época, o clube ainda não tinha a estrutura e o elenco que passariam a colocá-lo entre os principais protagonistas do futebol brasileiro.

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A mudança de patamar do Flamengo alterou o roteiro. A partir de 2019, o Rubro-Negro passou a empilhar conquistas e consolidou uma equipe capaz de competir em alto nível nas principais competições. O crescimento esportivo também apareceu nos confrontos contra Renato, que passou a encontrar um adversário muito mais difícil de superar.

A temporada de 2019 é um retrato dessa virada. Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 1 no Brasileirão, empatou por 1 a 1 na semifinal da Libertadores e aplicou uma goleada histórica por 5 a 0 no jogo de volta, no Maracanã. Naquela campanha, o Rubro-Negro conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, enquanto Renato estava à frente do time gaúcho.

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O domínio também apareceu nos anos seguintes. Em 2020, o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 2 em Porto Alegre. Em 2023, voltou a construir resultados expressivos, com três vitórias em quatro confrontos, incluindo partidas pela Copa do Brasil. A vantagem recente mostra como o cenário dos duelos se transformou.

Há, entretanto, um capítulo especial nessa relação: em 2021, Renato Gaúcho deixou de ser adversário e assumiu o comando do próprio Flamengo.

Passagem pelo Flamengo terminou com gosto amargo

A chegada de Renato ao Flamengo aconteceu em julho de 2021, em um momento de expectativa por resultados e títulos. O treinador assumiu uma equipe recheada de talentos e conseguiu conduzir o time a uma campanha de destaque na Libertadores, chegando à decisão.

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O desfecho, no entanto, ficou marcado pela frustração. Em Montevidéu, o Flamengo perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, na prorrogação, e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O resultado teve peso enorme na passagem do treinador, que terminou a temporada sem conquistar os principais objetivos esperados.

Renato Gaúcho durante Palmeiras x Flamengo em 2021( Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Renato deixou o clube em novembro daquele ano, após a derrota na final e a perda de força na disputa pelo Brasileiro. A experiência como treinador rubro-negro, portanto, terminou distante do que a torcida imaginava quando ele chegou.

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Flamengo tenta transformar retrospecto em mais um passo pelo título

Agora, o treinador volta a cruzar o caminho rubro-negro à frente do Grêmio, em um momento no qual o Flamengo briga diretamente pelo título do Brasileirão. A vitória nesta quinta-feira representa mais do que três pontos: pode ser mais um passo importante na caminhada pela conquista nacional.

Na classificação, o time carioca é o líder isolado, com 73 pontos (três de vantagem para o Palmeiras. Ou seja, caso vença o Grêmio nesta quarta, se aproximará do número de vitórias de Renato, além, claro, de seguir mais vivo do que nunca na busca pelo troféu.

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Todos os confrontos de Renato Gaúcho contra o Flamengo

Flamengo 3-1 Fluminense - Brasileirão 1996

Flamengo 5-2 Fluminense - Brasileirão 2002

Fluminense 0-3 Flamengo - Carioca 2003

Fluminense 1-1 Flamengo - Carioca 2003

Flamengo 0-4 Fluminense - Carioca 2003

Flamengo 4-1 Fluminense - Brasileirão 2003

Vasco 2-1 Flamengo - Brasileirão 2005

Flamengo 1-2 Vasco - Carioca 2006

Flamengo 0-1 Vasco - Brasileirão 2006

Flamengo 2-0 Vasco - Copa do Brasil 2006

Vasco 0-1 Flamengo - Copa do Brasil 2006

Vasco 3-1 Flamengo - Brasileirão 2006

Vasco 1-1 (1-3 Pen.) Flamengo - Carioca 2007

Vasco 3-0 Flamengo - Carioca 2007

Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2007

Flamengo 0-2 Fluminense - Brasileirão 2007

Flamengo 1-4 Fluminense - Carioca 2008

Fluminense 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008

Vasco 0-1 Flamengo - Brasileirão 2008

Fluminense 0-0 Flamengo - Copa Sudamericana 2009

Flamengo 1-1 Fluminense - Copa Sudamericana 2009

Grêmio 2-2 Flamengo - Brasileirão 2010

Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2013

Grêmio 2-1 Flamengo - Brasileirão 2013

Flamengo 0-3 Fluminense - Carioca 2014

Flamengo 0-1 Grêmio - Brasileirão 2017

Grêmio 3-1 Flamengo - Brasileirão 2017

Grêmio 1-1 Flamengo - Copa do Brasil 2018

Grêmio 2-0 Flamengo - Brasileirão 2018

Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2018

Flamengo 2-0 Grêmio - Brasileirão 2018

Flamengo 3-1 Grêmio - Brasileirão 2019

Grêmio 1-1 Flamengo - Copa Libertadores 2019

Flamengo 5-0 Grêmio - Copa Libertadores 2019

Grêmio 0-1 Flamengo - Brasileirão 2019

Flamengo 1-1 Grêmio - Brasileirão 2020

Grêmio 2-4 Flamengo - Brasileirão 2020

Flamengo 3-0 Grêmio - Brasileirão 2023

Grêmio 0-2 Flamengo - Copa do Brasil 2023

Flamengo 1-0 Grêmio - Copa do Brasil 2023

Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2023

Flamengo 2-1 Grêmio - Brasileirão 2024

Grêmio 3-2 Flamengo - Brasileirão 2024

Flamengo 1-0 Fluminense - Brasileirão 2025

Flamengo 2-2 Vasco - Brasileirão 2026

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