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Com novidade, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio

Equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 18:32
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio na noite desta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, no qual o time carioca pode abrir seis pontos de vantagem na liderança, o treinador português optou por Carrascal no lugar de Plata, suspenso.

No Rio de Janeiro, o Flamengo conta com retornos importantes. Além de Carrascal, que volta após cumprir suspensão, De la Cruz, Saúl e Valencia também estão novamente à disposição.

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Por outro lado, Alex Sandro, que realiza trabalho com a fisioterapia, Danilo, que cumpre atividades físicas, e Paquetá, que se recupera de dores no joelho esquerdo, são desfalques.

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o Grêmio conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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Leonardo Jardim em Flamengo x Estudiantes
Leonardo Jardim durante partida do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Grêmio
🏆 Brasileirão - 34ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Premiere.

Lance! acompanha a partida em tempo real.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
📺 VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

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