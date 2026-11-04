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Flamengo tem returno brilhante e confia no embalo para buscar o título

Rubro-Negro, que encara o Grêmio nesta quarta, vai em busca de mais uma vitória, visando o título

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
04/11/2026 08:00
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O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (4), contra o Grêmio, com a confiança de quem construiu uma campanha de alto nível na reta decisiva do Brasileirão. Líder da competição, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, o Rubro-Negro também apresenta números expressivos no returno e encontra nos próprios resultados motivos para acreditar que pode terminar a temporada com a taça.

A campanha na segunda metade do Brasileirão é de destaque. Em 14 partidas, o Flamengo conquistou 33 pontos, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. São 79% de aproveitamento, desempenho que coloca a equipe na liderança isolada do returno. O Cruzeiro aparece na segunda posição, com 30 pontos, enquanto o Palmeiras soma 26.

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O retrospecto mostra a regularidade construída pelo time na parte mais importante da competição. O Flamengo conseguiu manter uma sequência de resultados que o colocou em posição privilegiada na tabela. Agora, a missão é transformar o bom momento em combustível para as rodadas finais.

Números do Flamengo no ataque

O desempenho ofensivo é outro indicador da força rubro-negra. O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 68 gols marcados, e também lidera o ranking de grandes chances criadas, com 114. Os números mostram uma equipe que consegue produzir oportunidades com frequência e tem capacidade para transformar o volume ofensivo em gols.

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A qualidade na construção das jogadas também aparece nas estatísticas. O time registra a maior média de passes certos, com 497,1 por partida, além de liderar o número de finalizações no alvo, com 5,8 por jogo. São indicadores que ajudam a explicar a capacidade do Flamengo de controlar partidas, ocupar o campo ofensivo e pressionar os adversários.

Samuel Lino em Vasco x Flamengo
Samuel Lino em Vasco x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Ótimo mandante

Outro trunfo está no desempenho como mandante. O Flamengo soma 39 pontos em 16 partidas no Brasileirão, empatado com o Palmeiras entre os melhores mandantes da competição. A força em casa pode ser determinante na reta final, principalmente porque o calendário ainda reserva dois compromissos no Maracanã: contra Athletico, na próxima rodada, e Chapecoense, na última rodada.

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Por outro lado, o caminho até o título também exige atenção nos jogos fora de casa. O Flamengo terá pela frente visitas ao Palmeiras e ao Coritiba, partidas que podem ter peso importante na definição do campeonato. O confronto direto com o rival paulista, especialmente, surge como um dos momentos mais importantes da reta final. Mas, longe do seu terreno, o Rubro-Negro também manda bem: líder isolado, com 34 pontos.

A combinação entre o bom desempenho no returno, a força ofensiva e o aproveitamento como mandante coloca o Flamengo em uma situação favorável. A equipe conseguiu abrir vantagem na liderança e chega à sequência decisiva com números que sustentam a confiança da torcida.

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O desafio agora é não deixar o ritmo cair. O returno brilhante mostra que o Flamengo encontrou um caminho consistente para buscar o título, mas a campanha ainda precisa ser concluída. Contra o Grêmio, o time tem mais uma oportunidade de aproveitar o embalo, defender a liderança e dar um passo importante na corrida pelo Brasileirão.

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