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Léo Ortiz lamenta golaço do Flamengo perdido contra o Vasco: 'Podia ganhar o Puskás'

Zagueiro arrancou do campo de defesa e acertou o travessão antes de Lino aproveitar o rebote

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 09:02
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A vitória do Flamengo por 4 a 1 sobre o Vasco quase teve um gol digno do Prêmio Puskás, da Fifa, que elege o gol mais bonito do ano. Na jogada que originou o gol de Samuel Lino, o quarto da goleada, Léo Ortiz arrancou do campo de defesa, driblou adversários e acertou o travessão. No rebote, o companheiro estufou as redes.

O lance terminou em gol, mas certamente teria um sabor ainda mais especial caso a bola tivesse entrado após a finalização do zagueiro. O próprio jogador revelou que já assistiu ao vídeo da jogada diversas vezes.

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— Já vi esse vídeo umas mil vezes. Toda vez que olho, fico torcendo para sair o gol dessa vez (risos). Bom, é uma jogada que, não vou dizer que estou acostumado a fazer, mas gosto muito de conduzir a bola e tentar achar meus companheiros para que alguém salte. Dessa vez, ninguém saltou em mim para marcar. Eu fui levando, sempre procurando algum passe, mas, quando vi que tinha aberto o caminho para mim e o zagueiro também veio atrasado, só dei uma ameaçada e consegui driblá-lo — iniciou Léo Ortiz, em entrevista à FlamengoTV.

— E agora eu vejo vários tipos de finalização e outras coisas que eu poderia ter feito na hora. Mas acho que finalizei bem, o problema é que ela (a bola) subiu um pouquinho. Acho que levantou um pouquinho na hora de finalizar e acabou indo no travessão. Uma pena mesmo não ter saído esse gol — completou.

Ortiz diz que gol poderia render o Prêmio Puskás

A brincadeira sobre o gol mais bonito do ano não ficou restrita às redes sociais. O próprio Léo Ortiz reconheceu a beleza da jogada e lamentou, mais uma vez, a bola que não entrou. Entretanto, também comemorou o gol de Samuel Lino, que fechou a goleada.

— Foi uma coisa em que fiquei pensando muito tempo depois. Falei: "C..., podia ganhar o Puskás se sai o gol. Vou ficar arrependido para sempre de ter errado esse gol, mas feliz que o Lino fez e vão lembrar. Porque, se não tivesse saído o gol, acho que já tinham esquecido dessa jogada" (risos) — disse.

Próximo jogo do Flamengo

Após golear o rival carioca, o Flamengo, líder isolado do Brasileirão, recebe o Grêmio nesta quarta-feira, no Maracanã.

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