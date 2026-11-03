O Flamengo lançou nesta terça-feira (3) uma nova camisa em parceria com a Shopee. O produto é o terceiro resultado da colaboração entre o clube e a empresa e estará disponível exclusivamente no aplicativo, por R$ 89,90. A peça tem predominância da cor preta, com listras verticais em tom sobre tom. O modelo também apresenta detalhes em vermelho na gola e nos punhos.

Camisa traz referências à história do clube

A identidade histórica do clube também está presente no uniforme. O escudo náutico, composto por remos e âncora, faz referência à origem do Flamengo. Na parte posterior, a camisa traz a frase "Tua Glória é Lutar", uma homenagem ao primeiro hino rubro-negro, criado por Paulo Magalhães em 1919.

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Nova camisa do Flamengo (Foto: Divulgação)

Flamengo destaca alcance da parceria

O lançamento representa mais uma etapa da colaboração comercial entre o clube e a empresa. Ricardo Hinrichsen, CMO do Flamengo, comentou o alcance da iniciativa. O dirigente ressaltou que a torcida está espalhada por todo o país e apontou o desempenho comercial das duas primeiras edições como um indicativo positivo da parceria.

— A Nação Rubro-Negra está em todo o Brasil, e levar produtos oficiais a cada torcedor, com qualidade e preço acessível, é um compromisso do clube. A parceria com a Shopee tem sido um caminho muito eficiente para isso: as duas primeiras camisas foram sucesso de vendas, e esta terceira edição chega ao menor preço já praticado — afirmou.

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