O técnico do Flamengo concedeu entrevista no pós-jogo da derrota do Rubro-Negro contra o Corinthians neste domingo (1), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Tite, que comandou o Timão durante anos, reclamou dos xingamentos da torcida corintiana e pediu restrição sobre termos utilizados.

De acordo com Tite, a torcida é livre para se expressar em relação ao atual treinador do Flamengo, mas que é necessário manter um limite, sem que haja cuspes e xingamentos a sua mãe. Acrescenta, ainda, que é grato por ter participado da história do Corinthians e, também, do clube carioca.

- Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo, eu tenho e a minha carreira tem sido pautada desta forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians, também não levo em conta os "filhos da p…" que eu recebi, minha mãe não, isso não. Esses poucos não são da grandeza e nem da educação do torcedor corintiano - afirmou Tite.

É a primeira vez que Tite vai a Itaquera como adversário, e entende que o futebol é sobre o jogo, e sobre defender o seu clube. Dessa vez, o técnico não conseguiu a vitória, mas exaltou o duelo entre dois times grandes.

- O resto faz parte, é do jogo, está do outro lado, ele é respeito, ele é vencer, é a necessidade. A única restrição é respeitar a minha mãe, minha mãezinha está no céu, deixa ela quieta, me xinga, manda lá onde eu quiser, não cuspa, não fui cuspido. Faz parte do jogo, um grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, tenho muito orgulho de fazer parte - completou o técnico.

O próximo jogo do Flamengo, de Tite, é contra o Bahia na próxima quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena Fonte Nova, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, por isso está em vantagem no segundo jogo, que acontecerá no Maracanã.