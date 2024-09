Corinthians supera meta, mas segue no mercado por reforços e esfria interesse em Arthur Cabral

(Foto: Fabio Giannelli/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 05:20 • São Paulo (SP)

O Corinthians contratou mais do que previa nesta janela de transferências, o que foi considerado motivo de orgulho para o presidente Augusto Melo. Apesar disso, esfriou a negociação com Arthur Cabral, do Benfica, pelos altos valores envolvidos na operação.

De acordo com o presidente Augusto Melo, a promessa era pela chegada de quatros reforços. E sete contratações foram realizadas nesta janela: Hugo Souza, Alex Santana, André Ramalho, Charles, Talles Magno, José Martínez e Héctor Hernández. Mesmo assim, a diretoria segue atenta ao mercado para novas possibilidades pontuais.

— Queria profissionalizar o Corinthians, como prometi na minha campanha. Prometi quatro reforços, chegaram sete. Ainda estamos no mercado para qualquer tipo de situação. Muito boa (a janela do Corinthians). A gente contratou dentro das nossas condições, pontuais — afirmou Augusto Melo, sobre contratações, após a vitória do Corinthians sobre o Flamengo, no domingo (1).

Um reforço que poderia aumentar a lista é Arthur Cabral. Contudo, os altos valores podem ter influenciado no esfriamento do negócio. A possibilidade de empréstimo era mais estudada pelo Timão, mas não houve novos avanços com o Benfica.

As cifras que rondaram as tratativas giraram em torno de 15 milhões de euros (R$ 93,5 milhões, pela cotação atual). Segundo Augusto Melo, o Corinthians não pode gastar valores tão altos, porque prejudicaria as contas do clube para as obrigações do cotidiano.

— Estou preocupado em reestruturar financeiramente. Não adianta chegar amanhã no mercado e querer comprar um jogador de 10, 15, 18 milhões de euros e, no outro dia, atrasar os salários dos que estão aqui. Queremos dar estrutura. Não vamos fazer loucuras. Hoje os salários estão em dia, pagando até antecipado, o que há muito tempo não era feito. É reestruturar para que a gente depois possa buscar quem a gente necessitar — explicou.

As janelas de Portugal e Brasil fecham nesta segunda-feira (2). Em outros países — como Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Espanha — o período de contratações do verão europeu está encerrado.