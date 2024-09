Bobadilla vira baixa no São Paulo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







02/09/2024

O São Paulo terá uma baixa importante na próxima rodada do Brasileirão, quando vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão, no dia 15, às 18h30. O volante Bobadilla, titular da equipe de Luis Zubeldía, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e terá de cumprir suspensão na próxima rodada.

Bobadilla virou titular absoluto do time após as lesões de Pablo Maia e Alisson. Em razão das boas atuações, o jogador paraguaio foi convocado pela seleção de seu país para as Eliminatórias da Copa do Mundo. O Paraguai será adversário do Brasil, no dia 10, em Assunção.

Antes de enfrentar a Raposa, no entanto, o São Paulo terá uma missão bem importante pela Copa do Brasil: tentar reverter o resultado negativo do primeiro jogo das quartas de final da competição, quando perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, no Morumbis. O jogo de volta será no dia 12, na Arena MRV.

Para avançar no campeonato em que é o atual campeão, o Tricolor terá de vencer por dois gols de diferença, já que apenas um gol levará a decisão para os pênaltis. O empate não é opção, já que desclassifica o time paulista que luta pelo bicampeonato.