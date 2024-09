Tite concedeu entrevista coletiva após a derrota do Flamengo para o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:48 • São Paulo (SP)

O técnico do Flamengo concedeu coletiva de imprensa após a derrota para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, neste domingo (1), pela 25 rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante rubro-negro minimizou mais um gol sofrido na bola aérea, mas reconheceu que precisa equilibrar a equipe.

➡️Corinthians vence Flamengo e deixa Z4; Rubro-Negro se afasta da liderança do Brasileirão

Confira as aspas do Tite

- Nós temos que procurar o equilíbrio. As minhas equipes são equilibradas, elas não primam por uma ou outra situação. Se eu fosse me denominar, sou um técnico camaleão. Por quê? Porque não posso fazer o que imagino que é o melhor, tenho que me adaptar ao que as equipes têm - disse o treinador.

- Se pegar minha história tem 3-5-2 no Grêmio, 4-4-2 no Caxias, 4-2-3-1, agora tem 4-1-4-1... Porque tenho que me adaptar, essa é minha função. E, dentro desses aspectos, equilibrá-la, de uma forma ou de outra. Inclusive de bola parada ou área. Hoje foi aérea, mas teve o cruzamento, teve a qualidade do adversário, do atacante do lado contrário que teve condição de fazer o gol. Foi uma jogada construída, não foi uma jogada de falha. Tem que olhar os dois aspectos - completou o técnico do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Corinthians x Flamengo, pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Flamengo encara o Bahia na próxima quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0, e só depende de um empata para avançar na competição.

✅ FICHA TÉCNICA - Corinthians 2 x 1 Flamengo

Brasileirão - 25ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 1º de setembro de 2024, às 16h

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Nailton Junior De Sousa Oliveira e Thiaggo Americano Labes

📹 VAR: Wagner Reway

🟨 Cartões amarelos: Charles, José Martínez, Romero, Félix Torres e Talles Magno (Corinthians); Pulgar, Ayrton Lucas, Carlinhos e Allan (Flamengo)

🟥 Cartões vermelhos: Yuri Alberto e Cacá (Corinthians); Alcaraz (Flamengo)

⚽ Gols: Talles Magno e Romero (Corinthians); Pedro (Flamengo)

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner (Ryan), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Charles, José Martínez (Raniele) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Héctor Hernández (Yuri Alberto).

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Erick Pulgar, Leo Ortiz e Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos).